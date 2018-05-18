Доигрались до статьи

Организаторов подпольных игровых салонов, как правило, вычисляют и судят, а они продолжают плодиться…

Вот и очередное уголовное дело возбуждено, сообщили в СУ СКР по Чувашии. На этот раз его фигурантами стали семейная пара и еще двое мужчин, все — жители Чебоксар. По версии следствия, с мая 2017 по февраль нынешнего года подозреваемые открывали в городе законспирированные подпольные игровые салоны по четырем адресам и проводили там азартные игры.

Злоумышленники оборудовали эти заведения системами видеонаблюдения, набирали для их функционирования необходимый персонал, а также отработали систему конспирации в целях предупреждения возможного нежелательного проникновения в них посторонних лиц, обеспечив доступ туда ограниченному кругу игроков путем предварительного звонка на специальный номер телефона. В результате члены организованной группы незаконно извлекли доход на общую сумму не менее 6,5 млн рублей.

Их противоправная деятельность была пресечена в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Чувашии. По уголовному делу проведены обыски, изъяты более 50 игровых автоматов, покерный стол и другие предметы, использовавшиеся при азартных играх. Идет следствие.

С подпольным игорным бизнесом борются во всех городах страны. В одной только Москве в прошлом году закрыли 8 подпольных казино и ликвидировали 60 залов игровых автоматов.