Парламентарии Чувашии и Татарстана изучили развитие народных промыслов и ремесел

Добрым людям на загляденье

На некоторое время зал Музея чувашской вышивки превратился в мастерскую. Одну часть заняли местные мастерицы, представившие свои работы: вышитые полотенца и салфетки, плетеные бисером браслеты и нагрудные украшения, изделия из бересты. В другой части расположилась экспозиция мастеров из Татарстана. Студенты и преподаватели Казанского техникума народных художественных промыслов проводили мастер-класс, а предприниматели выставили работы: расшитые национальные костюмы, тюбетейки, калфаки, сапоги, ювелирные изделия. И чувашские, и татарские мастера представили свои работы для участников круглого стола «Развитие и поддержка народных художественных промыслов». Мероприятие прошло впервые и было организовано парламентами двух соседних республик.

Два народа — два узора

Вышивка — один из древнейших видов ремесла. Она была распространена повсеместно, поскольку не требовала сложных приспособлений: нужны ткань, игла и нитки. О чувашской вышивке мы знаем почти все. Она имеет космогонические мотивы и в древности часто служила оберегом. А знаки носят определенный смысл, рассказывают о жизни предков, законах, по которым необходимо жить в мире и согласии.

Для татарской вышивки характерен растительный орнамент. «Наши предки занимались земледелием, скотоводством. Это все отразилось в вышивке. В узорах изображались цветы, животные, птицы. Они имели тотемическое значение, в то же время отражали окружающую природу», — рассказывает Луиза Хусаинова, мастер народно-художественных промыслов и хозяйка ателье. Сейчас вся вышивка делается на машинке, а если мастерица захочет самостоятельно вышить национальный костюм, то это займет около месяца.

А вот роспись по керамике или вышивка по коже все же делаются вручную. Председатель комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов решил попробовать, как это — работать с кожей, но долго не получилось. Дальше по плану было представление работ чувашских мастеров, и Сергей Владимирович начал показывать гостям чувашскую керамику и изделия из бересты.

Женщин-депутатов больше заинтересовали украшения из бисера и серебра. Парламентарий из Чувашии Елена Николаева приобрела ажурный браслет, а ее коллега Анастасия Исаева интересовалась бисероплетением с другой целью: «Я сама в свободное время увлекаюсь этим. Смотрела браслеты и колье, хочу попробовать повторить. Но такой красоты, боюсь, не получится».

Народно-художественные промыслы как профессия

В Чувашии мастеров народно-художественных промыслов готовят в трех профессиональных образовательных организациях: две в Чебоксарах и одна в Мариинском Посаде. Участники круглого стола посетили учебный корпус художественного училища и познакомились с мастерскими.

За гончарным кругом сидели две девушки. У Ольги красивый маникюр, но она тщательно укладывала слой глины на круг, чтобы потом из бесформенной массы получилась красивая кружка. «Ногти не жалко, глина быстро смывается. Я целенаправленно шла на эту специальность, знаю, что эта профессия в будущем принесет мне хороший заработок», — отвечала на вопросы гостей Ольга.

А в это время за соседним кругом другая студентка без жалости смяла уже практически готовую кружку. «Она стала кривой, и с ней не имеет смысла дальше работать», — прокомментировала раздавшийся возглас разочарования девушка. Гости из Татарстана, пока Юлия готовила новую партию глины, спрашивали, где покупают материал, по какой цене и сколько часов в неделю занимаются студенты гончарным делом. «У нас сейчас 6 часов в неделю. Этого, конечно, мало. На выпускном курсе ребята весь день могут просидеть, там надо готовить серьезную работу. Глину покупаем специальную, вакуумную, — отвечала преподаватель Ольга Садовникова. — Местная глина, которую используют на кирпичных заводах, не подходит, она не очищенная, в ней много примесей. Раньше приобретали у Чебоксарского кирпичного завода, там был цех керамики».

В деревообрабатывающей мастерской молодые люди показывали процесс резьбы. Класс был заполнен не только студентами и гостями. На подоконниках, у стен стояли подсвечники, полочки, тумбочки и даже киот для местного храма. Все это ребята делают на занятиях. После обучения им присваивается специальность «художник-мастер».

Одна задача — разные подходы

Нужно ли развивать художественные промыслы, как заинтересовать молодежь вышивкой, резьбой по дереву или лозоплетением и как поддерживать мастеров? Эти вопросы обсуждали уже на пленарном заседании в Доме правительства. Парламентарии обеих республик согласны, что когда в мире стираются границы между странами, национальная культура играет большую роль. Именно она способна сохранить идентичность народа, его своеобразие и мудрость.

И хозяева, и гости отметили, что только принятие на федеральном уровне закона о народно-художественных промыслах может способствовать их дальнейшему развитию. Татарстан уже сделал первый шаг: в республике действует закон о нематериальном культурном наследии. Он регламентирует изучение, сохранение и дальнейшее развитие промыслов. Также в законе прописан порядок определения ремесла как искусства, даны понятия художественности и уникальности.

В Чувашии такого закона пока нет. Но в нашей республике действуют экономические формы поддержки. Это в первую очередь и заинтересовало гостей. Например, в рамках господдержки народных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции выделяются субсидии на бизнес-проекты, издаются информационные и учебные пособия, проводятся конкурсы среди молодых ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, организовываются выставки-продажи и показы национальной одежды. За семь лет в эту сферу вложено более 14 миллионов рублей.

Но только с помощью денег, конечно, художественные промыслы развивать сложно, особенно если у мастеров нет учеников. Сейчас Минкультуры думает над тем, чтобы в Доме народного творчества и в Доме дружбы народов выделить помещения под мастерские. «Надо, чтобы не в Китае делали сувениры с чувашской символикой, а наши мастера, в нашей республике, где испокон веков занимаются этим искусством», — завершил свое выступление на пленарном заседании министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев.

Духовное и материальное взаимосвязано

Еще одна важная тема — вопрос сбыта и маркетинга. На пленарном заседании парламентарии двух республик отметили, что сейчас у многих предприятий сложные финансовые условия, не налажены торговые связи. Основные потребители таких сувениров — туристы. Туризму как сфере экономики важно получить прибыль. А значит, нужно изучать потребности туристов и предлагать им то, что они будут покупать.

Так, на бытовом уровне изделия народно-художественных промыслов могут проникнуть в обычную жизнь простых людей, что может создать эффект погружения в культуру народа. В Чувашии создана сеть по реализации продукции народных художественных промыслов. Открыты магазины в Чебоксарах, Канаше, отделы в крупных торговых центрах и гостиницах. А в столице практически круглый год работает «Город мастеров». Идею организации подобной площадки гости из Татарстана оценили и решили взять на вооружение.

Но с каждым годом развивать производство изделий народного промысла все труднее. Некоторые ремесла уже исчезли и, возможно, безвозвратно: нет мастеров, да и технологии утрачены. Хотя возрождение многих промыслов может привлекать туристов, например, в сельскую местность. И тем самым обеспечивать местным жителям доход и занятость, считают эксперты.

В завершение пленарного заседания парламентарии Чувашии и Татарстана решили составить ряд рекомендаций и инициатив для развития традиционного народного художественного творчества.