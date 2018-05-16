С наградой!

Указом Главы Чувашии от 14 мая 2018 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Бритвин Виктор Глебович — преподаватель Чебоксарского художественного училища (техникума).

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Афиногенову Алексею Вячеславовичу — заведующему ожоговым отделением — врачу-хирургу Республиканской клинической больницы, Бодровой Светлане Геннадьевне — заведующей кабинетом контактной коррекции — врачу-офтальмологу Чебоксарского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза», кандидату медицинских наук, Доброву Алексею Владимировичу — заведующему отделением, врачу – торакальному хирургу Республиканской клинической больницы, Мастеровой Алевтине Валентиновне — заведующей детским отделением — врачу-фтизиатру Республиканского противотуберкулезного диспансера, Святочевскому Павлу Александровичу — врачу-нейрохирургу Республиканской клинической больницы;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Васильевой Зое Михайловне — медицинской сестре по физиотерапии отделения медицинской реабилитации Республиканской детской клинической больницы, Иванову Валерию Семеновичу — начальнику хозяйственного отдела Аликовской центральной районной больницы;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Ярославцевой Елене Николаевне — балетмейстеру народного ансамбля эстрадного танца «Солнцеклеш» Республиканского центра народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей».