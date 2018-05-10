ВТБ в Чувашии вдвое увеличил выдачу кредитов наличными

За первый квартал 2018 г. ВТБ выдал жителям Чувашии кредитов на общую сумму около 1,5 млрд рублей, что на 64% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Основными драйверами роста розничного кредитования в регионе стали кредиты наличными и ипотека.

Объем выдач кредитов наличными ВТБ по итогам 1 квартала составил порядка 850 млн рублей, что почти вдвое больше результата за январь-март 2017 г.

На покупку жилья жителям республики за отчетный период было выдано более 508 млн рублей. Это на 45% больше, чем в первом квартале прошлого года.

На третьем месте по объему продаж – автокредитование. Всего за первые три месяца 2018 г. в банке было оформлено порядка 300 автокредитов на сумму 120 млн рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Чувашии достиг 10,4 млрд рублей, увеличившись за год на 8%.