От умной квартиры до дома с интеллектом: «Ростелеком» представил новые IT-решения на форуме в Чебоксарах

«Ростелеком» представил систему «Умный дом. Безопасность» на IT-форуме «Информационные технологии на службе общества, бизнеса и власти» в Чебоксарах. Первым посетителем экспозиции компании стал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Он отметил, что стремительное развитие информационных технологий сильно изменило современную жизнь, и теперь комфорт в доме могут обеспечить интеллектуальные цифровые решения.

Директор филиала компании в Чувашии Александр Дудин рассказал главе региона, что «Ростелеком» взял курс на развитие интернета вещей, элементы которого уже доступны абонентам компании. «»Ростелеком» готов наделить квартиры чебоксарцев умными устройствами, которые станут для людей надежными помощниками в вопросах безопасности жилища», – рассказал он.

В демо-зоне компании гости мероприятия ознакомились с работой комплекта «Умный дом. Безопасность». Александр Дудин продемонстрировал на смартфоне процесс управления датчиками протечки, дыма, движения и открытия окон и дверей с помощью специального мобильного приложения «Умный дом Ростелеком». При возгорании, затоплении или появлении в квартире посторонних умные приборы отправят хозяину уведомление.

В систему встраиваются устройства любых производителей, поддерживающие протокол беспроводной связи Z-Wave. Например, умная видеокамера из комплекта «Видеонаблюдение» от «Ростелекома».

Часть экспозиции компания посвятила умным решениям для сферы ЖКХ. Участники форума увидели элементы автоматической системы сбора показаний приборов учета в многоквартирных жилых домах – интеллектуальные счетчики воды, тепла и электричества. Приборы способны самостоятельно передавать данные о потреблении ресурсов в управляющие компании (УК). Это позволит УК в режиме онлайн получать достоверную информацию от каждой квартиры и выставлять корректные счета, а также освободит жильцов от ежемесячного фиксирования показаний.

Желающие протестировали умный домофон – решение «Ростелекома» для удобства и безопасности горожан. Если в квартире не ответили, устройство перенаправит звонок посетителя на смартфон хозяина дома. Собственнику жилья поступит видеовызов. Увидев на экране гостя, он решит: открыть дверь нажатием кнопки на телефоне или нет.

Заявку на приобретение системы «Умный дом. Безопасность» можно оставить на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Специалисты компании готовы проконсультировать по вопросам настройки и установки устройств.