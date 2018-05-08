Сотни чебоксарцев спели хором «День Победы»

Сегодня в Чебоксарах прошла всероссийская акция, во время которой сотни людей спели хором песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».

Накануне великого праздника горожане собрались на Красной площади. Пришли ветераны и их семьи, много молодежи – студентов и волонтеров. Присоединиться к огромному хору могли все желающие. И даже те, кто в это время был далеко от Красной площади – прямую трансляцию с места всероссийского флэшмоба вели Национальное телевидение и Таван радио.

Перед началом акции горожан и гостей столицы Чувашии поздравил заместитель главы города Чебоксары Виктор Горбунов, напомнивший о цене Победы над фашизмом.

8 мая людей объединила песня, ставшая настоящим гимном Победы. Акция проходит уже третий год подряд. В этот раз чебоксарцы и гости города пели под живое исполнение. Выбор пал на группу «Река времени», которая перед началом всероссийского флешмоба напомнила собравшимся на площади слова известной песни. «С нами поет вся страна, и наш голос должен хорошо звучать в общем хоре», – объяснили музыканты. И ровно в шесть часов пополудни грянуло: «Это праздник со слезами на глазах»…

Затем акция плавно перетекла в концертную программу «Победа одна на всех», которую начала все та же «Река времени», а продолжили другие вокальные ансамбли и творческие коллективы. Причем звучали как любимые народом песни военного времени, так и современные ритмы.