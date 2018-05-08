В Чебоксарах наградили спортсменов — представителей зимних видов спорта

Кто скучает о снеге

Прошедший зимний сезон для спортсменов Чувашии выдался неплохим. Сразу три представителя республики — Татьяна Акимова, Лана Прусакова и ее тренер Никита Васильев участвовали в Олимпийских играх в Корее. На чествовании спортсменов председатель Кабинета Министров Иван Моторин вручил девушкам и их тренерам государственные награды.

Татьяна и Лана были отмечены Почетными грамотами Чувашской Республики, тренеры Никита Васильев, Валерий Павлов и Надежда Сабурова получили благодарности и часы от Главы Чувашии.

…Лана Прусакова опаздывала на встречу. «Макияж и прическу сама делала, хочется быть красивой! Ведь скоро мне будет 18», — кокетливо сообщила она журналистам. А вот Татьяна Акимова при полном параде уже сидела в зале. Она успела отдохнуть на море и с радостью общалась со всеми, кто хотел ее поздравить. «Мы отдыхали вместе с семьей Ирины Кривко. Она из Беларуси. Мы давно дружим, еще с выступлений на Кубке IBU. Я так рада, что она стала олимпийской чемпионкой!» — рассказала спортсменка корреспонденту «СЧ». По словам Татьяны, сезон она в целом оценивает хорошо: «У меня были и неудачи, и, что называется, положительные моменты. Сбылась моя мечта выступить на Олимпиаде. Конечно, было обидно, что не поехала вся команда».

Руководитель республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Николай Николаев отметил, что в нынешнем сезоне многие спортсмены-зимники добились неплохих результатов. «Хорошо себя показали лыжницы Кристина Кускова, Екатерина Григорьева, Каллиста Кускова и Варвара Скоросуева, конькобежец Тимур Карамов, фристайлисты Дмитрий Мулендеев, Полина Сабурова и Анна Воробьева и многие другие». Всего в этом сезоне воспитанники СШОР № 2 на всероссийских и международных стартах завоевали 33 медали: 12 — на чемпионатах, первенства и Кубках страны, 19 — на всероссийских соревнованиях и 2 — на международной арене.

Результаты могли быть и лучше, если бы тренировочный процесс был непрерывным весь год. Сейчас биатлонисты и лыжники на лето уезжают тренироваться в другие регионы, ведь в республике нет роллерной трассы. Но скоро ситуация изменится. На встрече со спортсменами Иван Моторин отметил, что в ближайшее время биатлонный центр в Чебоксарах должен быть достроен. «Сейчас объект проходит экспертизу, — сообщил он. — По оценке строительной компании ей нужно 3-4 месяца, чтобы завершить строительство комплекса».

По итогам республиканского смотра-конкурса лучшим спортсменом 2017 года стала мастер спорта международного класса по биатлону Татьяна Акимова. А лучшей среди спортивного резерва признана лыжница Кристина Кускова.

На награждение в этот день пригласили не только спортсменов. На сцене почти не осталось свободного места, когда туда поднялись родители лыжников, биатлонистов, конькобежцев, фристайлистов. Зал аплодировал мамам, папам и бабушкам. А они, в свою очередь, вспоминали самые волнительные моменты сезона. «Мы с 4-х утра не спали, искали трансляцию Олимпийских игр. Нам родственники со всей России звонили, восхищались нашей девочкой», — не сдерживал эмоций папа Ланы Прусаковой…

фото cap.ru

Татьяна Акимова и Лана Прусакова стали главными героинями спортивного праздника. Впервые в истории республики на Олимпийских играх в составе сборной страны были две представительницы Чувашии.

ДОСЛОВНО

ТАТЬЯНА АКИМОВА, участница Олимпийских игр-2018:

— Хорошо, что биатлонный центр в Чебоксарах будет достроен. Если у нас появится хорошая роллерная трасса, это даст толчок развитию зимних видов спорта, появится еще больше молодых спортсменов.