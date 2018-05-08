Чувашская академическая капелла отыграла новую программу

Закрытие с Бетховеном

Симфонией Людвига ван Бетховена, а также театральной и балетной музыкой закрывала свой юбилейный, пятидесятый, концертный сезон Чувашская государственная академическая симфоническая капелла.

Закрываться пришлось в концертном зале Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, где капелла, пережидая реконструкцию здания филармонии, выступает уже с осени прошлого года. Репетиции же оркестра и хора капеллы все это время проходят в Доме дружбы народов. То есть жизнь коллектива ни в коем случае не замерла, и практически каждый месяц здесь выдают новую концертную программу. На закрытие зрителям представили симфонию, очень редкий жанр на местной концертной сцене.

К тому же выбрана была Четвертая симфония Бетховена, как пишут об этом произведении музыковеды, одно из редких в наследии гения лирических сочинений крупной формы. Да еще озаренное светом счастья и согретое теплом искреннего чувства. По словам исследователя творчества Бетховена, французского писателя Ромена Роллана, эта симфония была создана «единым духом, без обычных предварительных набросков».

Оркестру же под управлением Мориса Яклашкина пришлось поработать над симфонией не один месяц, чтобы передать все краски произведения, связанного с самыми счастливыми днями композитора, когда он создавал ее летом 1806 года в замке венгерских графов Брунсвик, давая уроки сестрам Терезе и Жозефине и испытывая к ним очень серьезные чувства. Так что слушателям передалось и это настроение, и весь спектр переживаний автора, начиная от медленного вступления и заканчивая торжествующим финалом, который Чайковский назвал «фантастической картиной из мира волшебных, микроскопических духов, эльфов и гномов из шекспировского «Сна в летнюю ночь»».

Надо отдать должное просветительскому рвению народного артиста России. Морис Яклашкин в каждой новой программе стремится познакомить слушателей с опусами, никогда ранее не исполнявшимися оркестрами Чебоксар, тем самым держа в постоянном тонусе и сам оркестр, да и хор капеллы. Во втором отделении программы закрытия было представлено творчество Арама Хачатуряна, классический образец той совершенной театральной музыки, которая осталась в прошлом веке.

Лучшей театральной работой автора балета «Спартак» по праву считается и музыка, сочиненная в 1941 году для спектакля по драме Лермонтова «Маскарад» Театра имени Вахтангова. Но к шедеврам можно отнести и выбранную капеллой сюиту для спектакля 1940 года театра имени Ленинского комсомола «Валенсианская вдова» по пьесе Лопе де Вега. Тем более что темперамент и оптимизм великого испанца были весьма близки творчеству Хачатуряна. Дирижирующий сюитой Морис Николаевич и сам при этом был похож на феерического Арама Ильича, а оркестр исполнял симфоническую театральную музыку с видимым удовольствием.

Еще более экспрессивный дирижер вечера — лауреат международных конкурсов Наталья Яклашкина, представлявшая с оркестром вторую сюиту для хора и оркестра из балета Мориса Равеля. Этот балет тезки художественного руководителя нашей капеллы был написан по заказу Сергея Дягилева, то есть своим рождением обязан русскому искусству. Сценарий поставленного в Париже в 1910 году балета «Дафнис и Хлоя» написан по роману эпохи Возрождения, представляющему собой любовную пастораль. Однако именно вторая сюита, начинающаяся с журчания ручейков и пения птиц, заканчивается настоящей вакханалией и даже вызывает в памяти бурные пляски, вроде половецких, которые так любили русские композиторы. И становится понятным, что подготовило Равеля к его страстному и трагическому «Болеро».

Закрывая юбилейный сезон в зале музыкального училища, коллектив, однако, не спешит в отпуск. Впереди у капеллы концерты на других площадках и поездки по республике.

Фото kapella21.ru

Наталья Яклашкина — наследница по прямой в нелегком деле дирижера симфонического оркестра.