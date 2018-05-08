Автоледи была подшофе…

29 апреля около 4 часов утра на улице Ярославской в Чебоксарах «Мерседес Бенц», выехав на «встречку», столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат».

В этом ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена», которого врачи «скорой» доставили в БСМП. Как показал алкотестер, 25-летняя дама, управлявшая «Мерседесом», перед тем как сесть за руль, пропустила рюмку-другую (1,078 мг/л). На нее составлен материал об административном правонарушении по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. Это 30 тыс. рублей штрафа и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

А вот 33-летнему водителю «БМВ Х5» грозит 15 суток административного ареста. 3 мая сотрудники Госавтоинспекции задержали его в новоюжном жилом массиве, изрядно поколесив по чебоксарским улицам. Уходил от преследования полицейских лихач намеренно. У него истек срок действия водительского удостоверения и значилось 10 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

С началом весеннее-полевых работ на оживленные трассы все чаще стала выезжать сельхозтехника, что порой приводит к ДТП. 25 апреля в вечернее время на 67 км автодороги «Чебоксары — Сурское» водитель автофургона «Газель» совершил столкновение с мотоблоком, в котором ехала супружеская чета с двумя малолетними дочерьми, которые и получили травмы. Медики оказали им необходимую помощь. Тревожиться об их здоровье теперь не стоит. Особое беспокойство у дорожных полицейских вызвало другое — водители грузовика и мотоблока были «под градусом». По факту аварии поводится проверка.

Руководство УГИБДД МВД по Чувашии напоминает, что мотоблок не является транспортным средством. А потому не может быть участником дорожного движения. За нарушение этих правил владельца ждет штраф от 800 до 1500 рублей.