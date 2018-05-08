Устроили экс-начальнику баню

Возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечный комплекс» Вурнарского района.

По версии следствия, с января 2016 по ноябрь 2017 года он, будучи еще директором, без согласования с работодателем — администрацией района — установил себе завышенный должностной оклад и надбавку за ненормированность рабочего дня. И в итоге причинил банно-прачечному комплексу ущерб на сумму около 270 тысяч рублей.

Кроме того, в январе прошлого года руководитель МУП по той же схеме неправомерно обеспечил себе выплату премии в размере свыше 5 тысяч рублей. Дела соединены в одно производство, следствие продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.