На репетиции главного парада

Лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве. Поездкой в столицу за хорошую учебу были награждены и 10 воспитанников Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

По словам ребят, вернувшихся из поездки, в шествии приняли участие более 12 тысяч человек личного состава Вооружённых Сил России, по брусчатке Красной площади проехало свыше 150 единиц техники, в том числе новейшие образцы вооружения. «Кадеты были просто поражены масштабами и зрелищностью репетиции главного парада страны», — поделился впечатлениями руководитель делегации Александр Мокин. А потом школьники посетили Кремль, музей Вооружённых Сил, парк «Зарядье». Но самой интересной стала экскурсия по Музею отечественной военной истории в Истринском районе Подмосковья, который известен своей уникальной коллекцией техники военных лет.