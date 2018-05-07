Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Главу Чувашии Михаила Игнатьева и жителей республики с Днем Победы.

«Поздравляю Вас с Днем Победы – самым дорогим, священным для нашего народа праздником. Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости», – говорится в поздравлении.

Поздравления в адрес Главы республики направил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Для всех нас слово Победа имеет особое значение. В нем бесстрашие, мужество, несгибаемая сила наших отцов и дедов. Боль и тяжесть утрат. Гордость за свою страну. Безграничная любовь к Родине.

Свои герои есть в каждой семье. И в каждой семье память о них бережно хранят и передают из поколения в поколение.

9 мая с особой любовью, уважением и благодарностью мы чествуем наших ветеранов. И сколько бы ни прошло лет – их доблесть, стойкость и самопожертвование всегда будут служить для нас жизненным ориентиром».

Поздравления Михаилу Игнатьеву адресовала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко: «9 мая 1945 года – священная дата в отечественной истории на все времена. В памяти народной навсегда останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принес Отечеству свободу и независимость. Великая Победа – символ нашего национального единства и воинской славы России».

На имя Михаила Игнатьева поступили поздравления от руководителей субъектов Федерации, федеральных и республиканских ведомств, глав районов и городов республики.