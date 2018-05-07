7 мая в 12:00 начнется торжественная церемония инаугурации Президента РФ

7 мая в 12:00 начнется в Кремле торжественная церемония инаугурации Президента РФ.

Согласно Конституции РФ в церемонии официального вступления Владимира Путина в должность Президента России будут присутствовать депутаты и сенаторы, судьи Конституционного суда, губернаторский корпус, политики, представители бизнеса, политические, общественные, религиозные и культурные деятели. В числе приглашенных — Глава Чувашии Михаил Игнатьев, доверенные лица Владимира Путина на выборах 18 марта Владимир Иванов, Елена Барсукова,Николай Казаков.

Напомним, в ходе единого дня голосования 18 марта большинство жителей республики — 77,29% избирателей Чувашии — отдали свои голоса за Владимира Путина (6-е место среди регионов ПФО).

Трансляция церемонии инаугурации будет осуществляться на федеральных каналах: Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики