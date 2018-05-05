Первая декада мая для школьников и педагогов традиционно насыщена мероприятиями. Тут и учебные дела, и подготовка к праздникам. Вот уже второй год в преддверии 9 Мая в Шумерле проводится Республиканский смотр-конкурс кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы!». В 2015—2016 годах этот фестиваль также проводился в нашем городе, но в октябре. Его организаторами выступают Минобразования Чувашии, Центр военно-патриотического воспитания «ЮНИТЕКС», Московская региональная общественная организация выходцев из Чувашии — товарищество офицеров «Сыны Отечества», Совет органов госбезопасности Чувашии, общественная организация «Пограничное братство», Ассоциация кадетских школ и классов Чувашской Республики, администрации муниципалитетов и Центр детского творчества Шумерли.

5 мая четвертый по счету «Салют Победы!» собрал более 440 участников практически со всей Чувашии – больше, чем в предыдущие годы. В сквере Победы на церемонии открытия их приветствовал патриотическими песнями городской сводный детский хор, наверняка большое впечатление произвела литературно-музыкальная композиция в исполнении воспитанников театральной студии «Дрозды» школы № 1.

Затем состоялся парад, на котором участники имели возможность продемонстрировать строевую подготовку и выправку. Командовал парадом начальник аналитической группы Национального центра управления обороной страны полковник Владислав Якимов, принимал парад преподаватель Военной академии Генштаба ВС РФ полковник Константин Демидов. Под торжественный марш знаменная группа из юнармейцев школы № 1 вынесла государственные флаги России и Чувашии, копию Знамени Победы и знамя МРОО «Сыны Отечества». Отряд барабанщиц ЦДТ выступил с плац-концертом «Катюша».

Юнармейцев и кадет настроили на хорошие выступления и успешные результаты депутат Госдумы России Алена Аршинова и помощник депутата Госдумы Леонида Черкесова Олег Сидоров, председатель Совета Ассамблеи представителей народов Чувашии Лев Кураков, глава администрации Шумерли Алексей Григорьев и глава города Сергей Яргунин, делегация Московской региональной общественной организации выходцев из Чувашии — товарищество офицеров «Сыны Отечества» во главе с полковником Иваном Николаевым, ветераны органов госбезопасности Чувашии во главе с председателем регионального Совета генерал-майор Вячеславом Тихоновым, ветераны-пограничники «Пограничного братства» с председателем Анатолием Шорниковым и другие. Высокие гости в своих выступлениях отмечали важность проводимой в республике, и в Шумерле в частности, военно-патриотической работы с детьми и молодежью, ее результативность. Особую благодарность они выразили шумерлинским ветеранам войны и труда, занимающимся данной работой на общественных началах. Слова были подкреплены подарками (ветеранам войны) и Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Леонида Черкесова (вручено заслуженному строителю Чувашии Николаю Лобочкову). Ветеранам труда, активистам военно-патриотической работы Геннадию Ефремову, Петру Тимофееву, Михаилу Демидову, Анне Корнаушенковой, Валентине Богачевовй, Людмиле Григорьевой, Людмиле Лермонтовой и Александру Погорелову вручены памятные подарки от «Сынов Отечества». Также товарищество офицеров наградило сенатора Алену Аршинову и главу горадминистрации Алексея Григорьева медалями дважды Героя СССР летчика-космонавта А.Г. Николаева «За верное служение Отечеству».

В завершение церемонии открытия была объявлена минута молчания в память о воинах, не доживших до сегодняшних дней, и к Вечному огню возложена корзина памяти. После выноса государственных флагов и знамен, пройдя перед гостями, ветеранами и зрителями торжественным маршем, команды разошлись по конкурсным площадкам.

Участники смотра-конкурса были разделены на группы в зависимости от возраста и вида деятельности. Так, творческий конкурс «Салют Победы!» был предназначен только для военно-патриотических клубов, а бальные танцы могли исполнят только кадеты. Также в программу вошли строевые приемы с элементами строевого устава ВС РФ, исполнение строевой песни, разборка и сборка автомата Калашникова, викторина по истории русского воинства, силовые упражнения для мальчиков и девочек. Площадками конкурсных соревнований стали библиотека и кабинеты в ЦДТ, стадион «Труд» и, собственно, сквер Победы. Выступления команд оценивало жюри под председательством начальника испытательной лаборатории Соединения Космических войск подполковника Сергея Исакова.

Конкурсная программа должна завершиться к 15.00 часам. Подуставшим ребятам для подкрепления сил предложат горячий обед в школе № 2, и до начала торжественной церемонии закрытия IV Республиканского смотра-конкурса кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы!» его участники смогут посмотреть концертную программу.

Алёна Аршинова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия»:

— На мой взгляд, подобные патриотические мероприятия сегодня востребованы и среди учителей, и среди родителей. В Чувашии становится популярным выбор кадетского образования, растет количество кадетских классов и корпусов. Я очень рада и тому, что большинство ребят-кадетов потом выбирает образование в военных вузах, оно по праву считается элитным. Лучше военных никто не чувствует, как хрупок мир.

Вячеслав Ильин, полковник запаса:

— Я являюсь уроженцем Канашского района, и мне очень приятно находиться на родной чувашской земле, в славном городе Шумерле. Сегодня я приехал сюда в составе делегации Московской региональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» — выходцев из Чувашии. Эта организация объединяет в своих рядах более 450 членов — генералов, полковников, курсантов из Чувашии, которые учатся в Москве и Московской области, и других.

Хочу заметить, что Шумерля всегда славилась своими традициями, рабочим классом, интеллигенцией и, конечно же, молодежью. Я помню, в свое время шумерлинские ребята занимали первые места в олимпиадах, были очень сильными в спортивном отношении.

Сегодняшний конкурс уже стал традиционным — на этой земле он проводится в четвертый раз. С каждым годом количество команд-участников становится все больше и больше.

Организация мероприятия — на высоте. Приятно видеть чистые улицы, ухоженные памятники. С большой ответственностью к делу подошло и руководство города, и Центра детского творчества. Нас встретили очень гостеприимно.

Сегодня я оцениваю строевые приемы и упражнения, выполняемые командами юнармейцев и кадетских классов. Мне очень приятно видеть подготовленных ребят. Чувствуется, что они стараются, хотят красиво выступит, победить. Мы видим, что на смену нам приходит другая молодежь, более подготовленная в информационном, культурном и интеллектуальном плане. Такие мероприятия просто необходимы, они играют большую роль в патриотическом воспитании юного поколения.

Иван Николаев, заместитель председателя Московской общественной организации выходцев из Чувашии – товарищество «Сыны Отечества»:

— Шумерлю по праву можно назвать центром патриотического воспитания молодежи в регионе. Смотр-конкурс, проводимый в городе, с каждым разом собирает всё большее число участников, в этом году здесь представлены более 30 команд. Они будут соперничать с честной борьбе, а победитель будет приглашен в Москву, чтобы показать себя в соревнованиях с чемпионами из других регионов России.

Газета «Вперед» (Шумерля)