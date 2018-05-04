21–25 мая состоится XI Чебоксарский международный кинофестиваль

Возглавит жюри конкурса игровых фильмов советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР Александр Прошкин. Также в состав жюри войдут актриса Карина Андоленко, композитор Артем Васильев, кинокритик из США Владимир Падунов.

Как и в предыдущие годы, сформировано жюри конкурса этнического и регионального кино, которое оценит 15 работ из Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Якутии и Бурятии. Председателем жюри данной программы выступит американский киновед Нэнси Конди. Ее коллегами по судейству станут продюсер Дмитрий Пиркулов и актриса и режиссер Рано Кубаева.

Специальная программа кинофестиваля «Подарки членов жюри» будет представлена лентами мэтров: «Искупление» режиссера Александра Прошкина (продюсер Дмитрий Пиркулов), «Вакантна жизнь шеф-повара» (режиссер Рустам Ильясов, композитор Артем Васильев), «Холодное лето пятьдесят третьего…» Александра Прошкина – данная лента станет и фильмом открытия фестиваля.

Также в программе фестиваля запланированы специальные программы документального кино, детских фильмов, творческие встречи и мастер-классы. Один из мастер-классов для профессиональных и начинающих актеров состоится при участии кастинг-директора киноконцерна «Мосфильм» Ирины Лаврентьевой, которая также проведет отбор артистов в профессиональную базу данных.

В кинофестивальный процесс включатся жители не только города Чебоксары, но и городов и районов Чувашии. Мероприятия и кинопоказы пройдут в Новочебоксарске, Мариинском Посаде, Шумерле, Алатыре и Канаше.