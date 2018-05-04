Завтра будет дороже

Прошлый год в Чувашии снова ознаменовался спадом строительства жилья. Введено 605 тыс. кв. метров — 96,1% по сравнению с 2016 годом. Достижения в индивидуальном строительстве и того хуже — всего-то 85,2% от объема позапрошлого года.

Следуя выражению «нет худа без добра», можно, казалось бы, ожидать, что в этих условиях цены на стройматериалы не повысятся.

Вроде бы резонно, но Владислав Никитин, генеральный директор ТК «Терминал» — одной из крупнейших в регионе оптовых баз по поставкам стеновых материалов, не разделяет такого мнения. Имея многолетний опыт не только в торговле, но и в производстве стеновых материалов, хорошо знает — цены в разгар строительного сезона повышаются ежегодно независимо от ситуации на рынке строительства жилья. В летние месяцы спрос на строительные материалы резко возрастает, производители, желая по максимуму воспользоваться моментом, переписывают ценники в сторону увеличения. Плюс ко всему — ежегодное увеличение с 1 июля тарифов на энергоресурсы. Эти расходы заводы тоже стараются уже заранее включить в конечную цену продукции.

Да и в строительстве жилья не все так однозначно. В первые два месяца 2018 года площадь введенного в строй жилья была с серьезным ростом. Правда, квартальные итоги все равно не радуют. Значит, строители будут наверстывать упущенное в летние месяцы. Необходимо иметь ввиду и меры, направленные на улучшение демографической ситуации в стране. Продление программы маткапитала, льготная ипотека для многодетных семей и так далее — вот и добавленный спрос на рынке жилья, для удовлетворения которого необходимо больше строить, следовательно, больше нужно стройматериалов, что тоже скажется на их стоимости.

Потому и рекомендуют специалисты торгового комплекса не затягивать с покупкой стеновых материалов. В ТК «Терминал» стройматериалы можно приобрести пока еще по зимним, более низким ценам. Являясь дилером трех десятков заводов, причем не только кирпичных, торговый комплекс закупает их продукцию оптом, за что имеет большие скидки. Поэтому цены зачастую даже ниже заводских. На складах торгового комплекса сегодня в наличии огромные запасы кирпича (сотни видов и цветов) и газобетонных блоков.

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