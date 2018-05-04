Игрокам ХК «Чебоксары» вручили серебряные медали чемпионата

Первый успех

30 апреля завершились хоккейный сезон и контракты

с нынешними игроками муниципальной команды. Накануне окончания сезона в ледовом дворце «Чебоксары Арена» хоккеистов наградили серебряными медалями, некоторым игрокам присвоили звание «Кандидат в мастера спорта»

и подвели итог первенства ВХЛ 2017-2018.

«Вы принесли праздник в Чебоксары, наполнили нашу арену болельщиками. Спасибо вам за это!» — поблагодарил хоккеистов министр спорта Сергей Шелтуков. И действительно, такого успеха команда из Чувашии не добивалась 17 лет. В начале двухтысячных годов в финале российского первенства играла новочебоксарская команда «Сокол» и тоже заняла второе место, уступив тольяттинской «Ладе». ХК «Чебоксары» дошел до финала на втором году существования. И, конечно, все ждут: а что же дальше?

«Долго думали над этим вопросом, — говорит руководитель столичного управления физкультуры и спорта Александр Малов. — Конечно, взять и перейти в чемпионат ВХЛ, на лигу выше, несложно. Но нужен результат, просто отыгрывать матчи неинтересно. Так, как было с ЦСКА-ВВС. Они также заявились в чемпионат ВХЛ, но не сдюжили. Из 52 встреч проиграли 43. Сейчас мы составили «дорожную карту», что нам нужно сделать, чтобы перейти в другую лигу. Но я думаю, что пока нужно играть в первенстве и выходить дальше в сезоне 2019-2020».

Заслуженную похвалу получил на встрече капитан команды Дмитрий Созонов. Он сам воспитанник челябинского хоккея, два года назад в составе нынешнего соперника по финалу становился чемпионом первенства ВХЛ. «Здесь прекрасный дворец, очень приятно играть для чебоксарских болельщиков. В начале сезона даже не думал, что нас будут так поддерживать», — говорит Дмитрий, который продолжит выступать за ХК «Чебоксары.

Больше всего журналистов и болельщиков интересовали дальнейшие планы: сколько игроков останется на следующий сезон, какие хоккеисты придут в клуб? Все подробности руководство команды не выдало, сообщило только, что будет усиление тренерского штаба. Известно также, что решено не продлевать контракт с вратарем Денисом Мотошиным, который по итогам сезона был признан болельщиками одним из лучших в клубе.

Отпуск у хоккеистов закончится 23 июля, тогда и будут раскрыты многие тайны. А первый турнир, который проведет команда в новом сезоне, — Кубок Главы Чувашии. Он начнется 20 августа.

Фото vk.com

На чествование команды главный тренер Сергей Нуржанов пришел без галстука и получил символический приз от болельщиков.