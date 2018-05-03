Легкоатлеты Чувашии завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Одно «золото», два «серебра» и две «бронзы» привезли легкоатлеты Чувашии с всероссийских соревнований по кроссу в подмосковном городе Жуковский.

В чемпионате и первенстве приняли участие юноши и девушки, юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины. Награды соревнований разыграли более 300 легкоатлетов страны. Чувашскую Республику представили 17 сильнейших спортсменов.

Среди юниорок до 23 лет на дистанции 2 км второе место заняла наша землячка, мастер спорта России по легкой атлетике Ольга Суханова (6.16). У девушек на этой дистанции третьей финишировала Ольга Сергеева, выполнив норматив «кандидат в мастера спорта» (6.42).

У юниоров до 20 лет на дистанции 4 км вторым пересек финишную черту кандидат в мастера спорта Марсель Шагалиев (11.50). Среди юниоров до 23 лет на этой же дистанции третье место завоевал кандидат в мастера спорта Сергей Спиридонов (11.40).

На дистанции 8 км среди юниоров до 23 лет победу одержал кандидат в мастера спорта Михаил Киргизов (24.26).

Тренируется Ольга Суханова, Марсель Шагалиев и Михаил Киргизов у Заслуженного тренера России Валентина Давалова. Ольгу Сергееву тренирует Заслуженный тренер СССР Михаил Кузнецов, а Сергея Спиридонова – Заслуженный тренер России Анатолий Петров.