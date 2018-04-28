С 1 мая повысится минимальный размер оплаты труда

Уже с 1 мая 2018 г. он составит 11 163 руб. в месяц, т. е. 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. Напомним, что в конце декабря 2017 г. был подписан Закон о поэтапном увеличении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно ему с 1 января 2018 г. МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц, а с 1 января 2019 г. и далее с 1 января каждого года МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 г.

По распоряжению Владимира Путина во всех 85 регионах РФ с 1 мая 2018 года увеличен МРОТ (минимальная оплата труда). Начиная с мая работники станут получать на 18% больше. А суммарно в 2018 году «минималка» увеличилась на 43%. При этом 85 регионов России установили свой минимальный размер оплаты труда.