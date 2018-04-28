Новое лицо Московской набережной

Сделанное – под контролем

На берегах Волги еще лежит местами снег, весенний ветер пока холоден и настойчив, а по Московской набережной Чебоксар уже мчатся первые велосипедисты. Здесь же с энтузиазмом занимаются скандинавской ходьбой дамы пенсионного возраста.

Жизнь на набережной закипела с новыми силами после начала реконструкции, и в этом году планируется продолжить работы. А пока чебоксарские власти организовали своеобразный пресс–тур на успевшее полюбиться горожанам место. Журналистам было предложено убедиться своими глазами: зиму Московская набережная пережила неплохо, хотя, конечно, и есть кое-какие вопросы к подрядчику.

В хорошем состоянии деревянные покрытия-парапеты, за которые многие переживали. Правда, отметил главный инженер МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Иван Кучерявый, их нужно освежить. С наступлением тепла на набережной развернется и другая работа: в рамках гарантии подрядчику, ООО «Автодор», необходимо будет устранить недостатки, выявленные прошлым летом.

Так, на техническом проезде стала скапливаться вода, а на оштукатуренном участке парапета появились незначительные трещины. По условиям муниципального контракта гарантия на выполненные работы составляет 4 года, и, значит, устранять дефекты подрядчик будет за свой счет. Недостатки были обнаружены еще прошлым летом, пояснил Кучерявый, тогда дорожные работы не стали производить, чтобы не мешать отдыхающим.

Между тем у Волги уже появилась техника. Реконструкция Московской набережной – а этот проект в прошлом году вошел в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству – продолжается. Строители уже приступили ко второму и третьему этапам работ. Всего в 2018 году будет обновлено 3,12 км набережной. Длиннее станут велодорожка, пешеходный бульвар, будут протянуты дальше сети наружного освещения. Также разрабатывается техническое задание к проекту зон отдыха.

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