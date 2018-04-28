Установлены причины пожара в чебоксарском кафе «Дровишки»

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров представил Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву информацию о предварительных итогах проверочных мероприятий, проведенных в ходе расследования пожара в кафе «Дровишки».

Согласно докладу, пламя вспыхнуло от перегрева в системе вентиляции частной пиццерии «Дровишки», расположенной на первом этаже торгового центра «Дом Мод». В 19:41 на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты, то есть через 4 минуты после получения сигнала. Огонь удалось ликвидировать спустя семь минут. Поврежден дымоход. По предварительной версии, к пожару могла привести неисправность дымовой трубы.

Из торгового здания были эвакуированы около 300 человек. Никто не пострадал.

В тушении сотрудники МЧС задействовали 10 единиц техники (две пожарные автолестницы, 8 автоцистерн) и 35 человек личного состава.

2 апреля в ходе совместной проверки с прокуратурой Ленинского района Чебоксар по зданию торгового центра «Дом мод» (г. Чебоксары, ул. Композитора Воробьевых, 20) было выявлено 45 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, 10 из них – в заведении, где случился пожар (кафе-пиццерия «Дровишки»).

По итогам проверки прокуратурой Ленинского района в защиту неопределенного круга лиц направлены материалы в Ленинский районный суд для приостановления деятельности объектов цокольного этажа, где обнаружено наибольшее количество нарушений. Рассмотрение данного иска судом запланировано в мае текущего года.

В рамках проведенной внеплановой проверки в соответствии с поручением Правительства РФ органами ФГПН совместно с прокуратурой планируется подготовить судебный иск на приостановление деятельности объектов, расположенных на первом этаже ТЦ «Дом мод».

В настоящее время органами Государственного пожарного надзора общество с ограниченной ответственностью, владеющее ТЦ «Дом мод», привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 150 тысяч рублей. Также заместитель данного ООО привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Глава республики Михаил Игнатьев поблагодарил огнеборцев за оперативные и грамотные действия и отметил: «Безопасность каждого человека на территории Чувашской Республики — наша главная задача. Владельцы и нанятые менеджеры организаций также должны нести ответственность за жизнь и здоровье людей».

Ход устранения всех нарушений будет находиться на контроле Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.