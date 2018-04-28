 «Чебоксарские ястребы» провели мастер-класс для воспитанников Кугесьской школы-интерната

Дружба на высоте

Подходя к спортивному залу, четвероклассники восхищались: о, баскетболисты! «Ястребы» в спортивном зале освоились сразу, и ребята с восторгом смотрели, как гости ловко управляются с мячами.

На встречу со школьниками приехали представители Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и игроки чебоксарского клуба. Николай Николаев, главный врач центра, отмечает, что лечебное учреждение уже семь лет опекает Кугесьскую школу-интернат. Раньше помогали с оборудованием, теперь решили, что нужна помощь другого характера.

«Поначалу, когда интернат формировался, делали бытовые подарки: телевизоры, холодильники. А теперь нам интересно помогать в наполнении образовательного процесса. Наша задача, задача взрослых сделать так, чтобы ребята росли гармоничными, чтобы они видели, что мир не ограничен стенами интерната. Мы дружим и с «Чебоксарскими ястребами», каждый раз, когда едем в Кугеси, зовем их с собой, они с удовольствием откликаются» — поделился с корреспондентом «СЧ» Николай Николаев.

С воспитанниками школы-интерната баскетболисты встречались как со старыми знакомыми. А самым активным спортсменам подарили мячи со своими автографами. «Мы дружим с этой школой, здесь уже во второй раз. Осенью приглашали их на наши игры» — рассказывает главный тренер команды Сергей Худаев. – «Нам важно, чтобы баскетбол развивался, чтобы как можно больше детей занимались нашим видом спорта, и вообще любили спорт, активный здоровый образ жизни».

В самом начале баскетболисты показали технику разнообразных передач и финтов. И пока игроки один за другим забрасывали мяч в кольцо, со скамейки слышались восторженные возгласы детей. Для воспитанников школы-интерната Дениса Андреева и Виталия Балакина эта встреча не первая. Они уже играли с баскетболистами, кроме того, ребята внимательно следят за играми «Ястребов». «Первая игра мне очень понравилась, я люблю баскетбол, играю в школьной команде, с удовольствием опять сыграю с «Ястребами». Мне помогают такие встречи, я не только повышаю свой уровень, но еще встречаюсь со знаменитыми людьми» — говорит Денис Андреев.

Во время товарищеского матча баскетболисты «Ястребов» играли в разных командах. Школьники с охотой брали инициативу в руки, нисколько не стесняясь своих высоких коллег. Правда, в ответственный момент, когда надо было бросать мяч в кольцо и забивать, отдавали его. Благо под щитом находился самый высокий игрок Николай Рогожкин. Ему оставалось только положить мяч в корзину, отобрать его у своих же одноклубников тоже труда составляло, рост игрока 2 метра 22 сантиметра.

«Наша команда видит одну из своих задач в популяризации баскетбола в Чебоксарах, республике, да и в России. У нас же играют ребята из Красноярска, Казани, Самары. Нам не безразлично развитие нашего вида спорта. Для этого мы проводим мастер-классы и хотим как можно больше детей привлечь к баскетболу – рассказал капитан «Чебоксарских ястребов» Николай Долматов. Воспитанник заслуженного тренера Виталия Никифорова также полюбил баскетбол после обычных мастер-классов в школе. «Все ребята с интересом восприняли предложение встретиться со школьниками» — добавил капитан.

…Товарищеский матч закончился, а на память у школьников остались совместные фотографии с известными баскетболистами.