Поздравление Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Валерия Филимонова с  отмечаемым 27 апреля Днем российского парламентаризма

Уважаемые коллеги, соотечественники!

Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

Более ста лет назад начала работу первая в истории нашей страны Государственная Дума, заложившая основы народного представительства и демократических традиций.

Празднование этой даты – признание значимости парламентских институтов власти, которые выступают выразителями интересов граждан, играют важную роль в консолидации общества, создании прочной правовой базы для поступательного развития регионов, дальнейшего упрочения государства.

Деятельность Государственного Совета Чувашской Республики, которая осуществляется в тесном взаимодействии со всеми ветвями власти, институтами гражданского общества и в диалоге с избирателями направлена на модернизацию всех сфер экономики, успешное решение социальных задач, повышение благосостояния жителей республики.

Убежден, что депутаты всех уровней своим верным служением народу и Отечеству и впредь будут содействовать претворению в жизнь созидательных планов во имя стабильности и процветания России.