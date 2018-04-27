В Чувашию поступили реанимобили для санавиции и передвижной рентгенкабинет

Кабинет онкологу в помощь

Вчера в республику поступило три реанимобиля для санавиации и передвижной рентгенкабинет, который можно использовать как для выявления туберкулеза, так и для диагностики рака.

Это особенно актуально ввиду того, что нынешний год по инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева объявлен Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. По словам министра здравоохранения Владимира Викторова, упор будет сделан на профилактику и раннее выявление опухолевых заболеваний. Предполагается, что это поможет увеличить выживаемость и выздоровление онкобольных. Главный онколог республики Сергей Агафонкин считает — если жители республики серьезно отнесутся к диспансеризации, то смертность от распространенных видов рака: легких, кишечника и молочной железы значительно снизится.