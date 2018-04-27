В Чувашии начинаются легкоатлетические состязания в рамках Фестиваля спорта — 2018

Районы на старте

На следующей неделе, 4 мая, эстафеты пройдут в Новочебоксарске и Красноармейском районе. Газеты «Грани» и «Ял пурнасе» («Сельская жизнь») приглашают любителей спорта принять участие в празднике спорта.

Эти забеги, по сути, являются своего рода отборочными к сентябрьскому суперфиналу — легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия».

В Новочебоксарске в следующую пятницу участники соберутся на центральном стадионе имени А.Г. Николаева. По данным организаторов, в эстафете примут участие не менее 1000 человек. «Как всегда, активность проявили дошкольные образовательные учреждения, школы, ссузы. Много уже заявок от семейных команд, поступают уведомления от организаций и предприятий, иногородних команд», — сообщается на сайте газеты «Грани».

Стартует эстафета в 10.30 забегами воспитанников детских садов, а финиширует семейными командами.

Также 4 мая ждут любителей бега на стадионе в селе Красноармейское.

Регистрация начнется в 13 часов, а в 14.00 пройдет открытие соревнований. Как и в Новочебоксарске, соревнования пройдут в нескольких категориях: детсадовцы, школьники, семейные команды, взрослые, ветераны. А лучшие встретятся на финале Фестиваля спорта прессы в сентябре в Чебоксарах.