30 апреля — День пожарной охраны

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Выбранная вами профессия требует большого мужества, отваги, готовности по первому зову вступить в схватку с огненной стихией. От подготовки, дисциплины, слаженности действий спасателей зависят жизнь людей, сохранность имущества.

Важно, что пожарные республики постоянно совершенствуют свое мастерство, активно проводят профилактическую работу с населением. Благодаря системной работе за последние годы в Чувашии значительно снизилось количество пожаров и их жертв.

Убежден, что большой опыт и подготовка огнеборцев Чувашии, их взаимовыручка при исполнении служебного долга будут надежным заслоном от чрезвычайных ситуаций.

От всей души желаю всем представителям этой героической профессии крепкого здоровья, удачи, командного духа, дальнейших успехов, а их семьям — благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев