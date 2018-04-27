1 Мая – Праздник весны и труда

Дорогие соотечественники!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Первомаем — праздником Весны и Труда!

Этот день олицетворяет собой торжество весны и всеобщий производительный труд людей, их солидарность.

Именно труд возвышает человека. «В труде, и только в труде, велик и славен человек». И таких людей, истинных созидателей, в нашем Отечестве миллионы и миллионы.

Вместе с ними в едином строю, рука об руку, самоотверженно работают и жители Чувашии, вследствие чего динамично развиваются все отрасли экономики и социальной сферы республики и в конечном счете неуклонно растет благосостояние всех и каждого.

Согласие, социальный и межэтнический мир, патриотизм, уверенность в завтрашнем дне — вот главное, что присуще нашему народу сегодня.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, много добра, счастья, удачи и успехов во всем. Пусть в сердце каждого всегда будет весна.

Николай Малов,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации