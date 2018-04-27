Отметили столетие советской пожарной охраны

К разгорающемуся пламени приблизилась лошадь с бочкой воды в телеге. Пожарные бросились тушить огонь, качая эту воду ручным насосом… Прообраз современной пожарной машины, конно-бочечный ход, стал украшением большого праздника, — столетия советской пожарной охраны, которое отметили не так давно в столице Чувашии чебоксарские спасатели.

Перед 4-й пожарно-спасательной частью города выстроились в шеренгу ветераны пожарной охраны республики, личный состав Главного управления МЧС России по Чувашии и его подразделений. Также в присутствии гостей наградили медалями самых отважных и торжественно приняли в ряды профессиональных спасателей новоиспеченных бойцов — пожарных, водителей и брандмейстеров.

Но основное внимание в этот день уделили, конечно же, ветеранам. «17 апреля 1918 года подписан декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». До 1999 года этот день считался профессиональным праздником пожарных», — поздравляя ветеранов, напомнил председатель Совета ветеранов МЧС России ПФО генерал-лейтенант в отставке Петр Третьяков (сейчас по Указу Президента РФ День пожарной охраны ежегодно отмечают 30 апреля. — Прим. ред.). А начальник Чувашского главка МЧС России генерал-майор Станислав Антонов пожелал присутствующим: «Всем нам, конечно же, сухих рукавов!»

«Плечом к плечу мы шли в огонь. Это и помогало нам справляться со всеми трудностями», — вспомнил почетный ветеран пожарной охраны, кавалер двух орденов Мужества, полковник внутренней службы в отставке Василий Нягин. Он перечислил крупные огненные ЧП прошлых лет, которые пришлось ликвидировать чувашским пожарным: возгорания на канашском предприятии «Полимерстройматериалы» в 1991 году и на канашской нефтебазе в 1993-м, крушение грузового поезда на перегоне Пинеры — Мыслец Шумерлинского района в 1996 году…

Фото 21.mchs.gov.ru

Когда-то в Чебоксарах работало пять таких пожарных экипажей.