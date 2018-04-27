«Чебоксары» просятся домой

На корабле-тезке по-прежнему несут службу

Ни один регион не может похвастаться таким количеством подшефных кораблей: ракетный катер «Чувашия», базовые тральщики «Ядрин» и «Новочебоксарск», и все еще не покинувший ряды боевых кораблей Балтийского флота списанный и демилитаризованный в 2015 году пограничный сторожевой корабль «Чебоксары». Напомним, тезку столицы Чувашии было предложено транспортировать из Балтийска на Волгу и сохранить в качестве памятника или музея.

Как уже сообщала «Советская Чувашия» в публикации «Чебоксарам» нашли место» в номере от 6 апреля 2018 года, администрация столицы республики заказала проектные и изыскательские работы для установки на набережной реки Волги сторожевика «Чебоксары». О том, готов ли корабль к переезду, рассказал его командир Антон Харитонов, с которым нам удалось связаться по телефону.

— Третий год, как корабль списан, но у него по-прежнему есть экипаж, правда, не 40 человек, как было тогда, когда он находился в строю, а лишь десять. Наша задача — обеспечивать его живучесть и непотопляемость, — доложил Антон Михайлович. — Мы содержим его в полном порядке, поддерживаем работоспособность систем. Круглосуточно по два человека несут вахту.

По словам командира, в составе экипажа есть те, кто еще 20 лет назад проходил на «пограничнике» срочную службу, кто преодолел с «Чебоксарами», считавшимися когда-то самым ходовым кораблем на Балтике, тысячи морских миль и, конечно, по-настоящему любит его и верит, что у него есть своя душа.

Списанные корабли обычно распиливают на металлолом. Но экипаж все же надеется, что «Чебоксарам» удастся избежать столь печальной участи. По данным Союза ветеранов ВМФ Чувашии, шефскую помощь «Чебоксарам» по-прежнему оказывают депутаты Чебоксарского городского Собрания Виктор Горбунов, Владимир Радин и Сергей Лебедев. Ну а главное, есть распоряжение Правительства РФ, согласно которому сторожевой корабль должен быть передан в качестве музейного экспоната в муниципальную собственность Чебоксар. Но дело это не сиюминутное.

Как разъяснил Антон Харитонов, перед тем как отправить корабль на Волгу, нужно провести доковый ремонт, обследовать днище, провести соответствующие операции для его дальнейшей стоянки, чтобы корпус не разрушался и корабль мог еще долго служить в качестве музея. Немало времени займет оформление документов. Сам же процесс «перевода» корабля на новую стоянку несложен, если есть соответствующая техника.

— Я сам из Зеленодольска и как-то приезжал в Чебоксары с родителями, город и вправду красивый, ухоженный, чистый, впрочем, как и его тезка-корабль, — сказал напоследок командир сторожевика. — Думаю, они оба достойны быть рядом.

Фото из архива Союза ветеранов ВМФ Чувашии

Недавно на «Чебоксары» заглянули в гости школьники из Чувашии, проходившие стажировку на кораблях Балтийского флота. По словам председателя Союза ветеранов ВМФ Чувашии Владимира Крюковского, ребята очень гордились, что побывали на борту заслуженного сторожевика. Подробности поездки читайте в ближайших номерах «СЧ».