Пенсии в мае

С учетом праздничных и выходных дней график доставки пенсий в мае скорректирован, сообщают в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашии.

Почта будет доставлять пенсии по следующему расписанию:

4 мая — за 5 мая; 5 мая — сельские почтовые отделения за 6 и 7 мая, городские — за 6 мая; 7 мая — городские отделения за 7 мая; 8 мая — за 8-9 мая.

С 10 мая доставка пойдет по обычному графику.

В Сбербанк пенсии будут перечислены 4 мая за 5-7 число; 7 мая — за 8–11 число. Далее перечисление пенсий в Сбербанк и иные банки будет идти по обычному графику. На счета пенсионеров средства должны быть зачислены банками не позднее следующего дня после поступления.