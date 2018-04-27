Мошенник звонил избранным жителям Чувашии…

Оказывается, мы славимся своей доверчивостью. Телефонный мошенник, использовавший распространенный у виртуальных Остапов Бендеров способ с «блокированием» банковской карты, обманывал исключительно жителей Чувашии.

Только он не рассылал сообщения, а звонил владельцам мобильных телефонов лично. Для «разблокирования» карты «сотруднику банка», конечно же, требовались ее реквизиты, получив которые, злоумышленник тут же «обнулял» счета жертвы.

Проанализировав все подобные случаи, сотрудники Управления уголовного розыска МВД республики установили, что потерпевшим звонили из Ямало-Ненецкого автономного округа. Но снаряжать командировку пришлось в город Томск — как выяснилось, именно там обосновался «криминальный банкир». Просто использовал сим-карты, зарегистрированные в разных городах, чтобы запутать полицию.

Ранее судимый за грабежи и разбои уроженец Ямало-Ненецкого автономного округа освободился из колонии в декабре прошлого года и приехал к своей подруге в Томск, которая дождалась его из тюрьмы. Как раз в декабре в Чувашии стали регистрироваться мошенничества с «разблокировкой» карты.

Последнюю такую попытку, предполагает следствие, северянин совершил в апреле текущего года, пока чувашские оперативники преодолевали неблизкое расстояние до Томска. В ходе обыска в квартире задержанного были изъяты не только множество сим-карт, но и несколько телефонных аппаратов и банковских карт.

28-летний подозреваемый рассказал сотрудникам УУР МВД по Чувашии, что «телефонному разводу» научился у своих «коллег» по зоне. От них же услышал совет звонить жителям Чувашии, хотя сам он здесь никогда не бывал. Оказывается, в местах лишения свободы у нас репутация простодушного и доверчивого народа — удобных «клиентов» для разного рода мошенников.

Но именно благодаря «доверчивым и простодушным» чувашским оперативникам у жителя Томска появилась возможность посетить Чебоксары. Правда, этот «турист» приехал к нам не по своей воле и под конвоем.

Пока следствие располагает доказательствами причастности задержанного к 11 фактам хищения денег путем обмана на нашей территории, но пострадавших может быть и больше. Так что «ознакомительное» пребывание северянина в следственном изоляторе столицы Чувашии, скорее всего, затянется…