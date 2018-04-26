Главная фигура — пассажир

Перевозчик его просто обслуживает

Вчерашнее заседание правительства Глава республики Михаил Игнатьев начал с поздравления с Днем чувашского языка, совпадающего с днем рождения великого просветителя Ивана Яковлева. Отмечен его бесценный вклад в создание чувашского алфавита. В связи с этим в республике проходят мероприятия, которые надо провести на достойном уровне.

Одним из основных вопросов заседания стала реформа городских пассажирских перевозок. Продолжаются конкурентные разборки на маршрутном рынке. Недавно было совершено нападение на одну из чебоксарских маршруток: троица задержанных молодцов забросала ее камнями. Не просто от безделья, а чтобы напугать конкурента-перевозчика. Случай не единственный в череде разборок. Приведение отношений в этой сфере в цивилизованный вид ведется не первый год, но пока не слишком успешно.

На одном из недавних заседаний правительства Минтрансом был представлен проект документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в республике. Но принять его не удалось из-за разногласий, возникших между министерством и Чебоксарской горадминистрацией. Цель реформирования — сокращение дублирования городских маршрутов и увеличение доли автобусов большей вместимости. По мнению главы администрации Алексея Ладыкова, этого невозможно будет добиться, приняв документ в предложенном виде. Караваны обгоняющих друг друга маршруток останутся, если перемены не коснутся маршруток из Новочебоксарска. А троллейбусное управление, как и Чувашавтотранс, может оказаться в банкротах.

На вчерашнем заседании министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов представил проект доработанного документа. Согласно ему начальными и конечными пунктами отправления межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Чебоксарах определены автостанции «Новосельская» и «Привокзальная», пригородный автовокзал. Планируется отменить более 20 маршрутов и изменить схемы движения около 10 межмуниципальных маршрутов. Исключение сделано для сообщения «Чебоксары — Новочебоксарск». Министерство с городской администрацией пришли к компромиссному варианту: отменить на данном направлении маршруты 226, 232,263, 266 и изменить схему движения транспортных средств маршрута 334 по Чебоксарам.

Алексей Ладыков подтвердил, что общий знаменатель действительно найден. Во многом потому, что Минтранс уже выдал свидетельства на перевозки по нерегулируемым тарифам до 2020 года на автобусах малого класса. Сейчас корректируются маршруты, работающие по временным договорам. Но дальше численность таких маршруток будет сокращаться. Сообщение между районами города и Новочебоксарском останется, но и здесь к 2020 году надо увеличивать долю средних и больших автобусов, сказал мэр. Угроза отъема маршрутками пассажиров у муниципальных перевозчиков и банкротства троллейбусного управления пока остается.

В этой ситуации возможно дальнейшее повышение тарифов и увеличение субсидий из городской казны на этот вид транспорта.

В то же время вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин заявил о несогласовании документа по ряду моментов. Когда он обсуждался, подразумевалось не только изменение 334 маршрута. На остановках этого направления скапливаются машины пяти-шести других маршрутов. Очевидно, что надо увеличивать долю автобусов большей вместимости, причем с индикатором не менее 30% от общей численности. Но в документе этого не отражено.

По предложению Главы республики в документ необходимо в ближайшее время внести высказанные замечания, чтобы принять справедливое и правильное решение. «Да, многим владельцам маршруток придется уйти с рынка, а машины у них в лизинге, надо платить… Но большинство этих предпринимателей работают с привлеченным транспортом, имея немалую прибыль. Для нас ключевая фигура все же пассажир, его удобство и безопасность. Тут мы должны создавать благоприятную среду тем перевозчикам, которые сполна соблюдают эти требования».

На заседании также принят проект поправок в республиканский закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Утвержден порядок определения невозможности выполнения капитального ремонта в связи с воспрепятствованием отдельными жильцами. Принят и ряд других постановлений.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Реформа транспортной системы должна сократить дублирование маршрутов и увеличить долю больших автобусов.