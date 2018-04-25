Во Всечувашском диктанте приняло участие более 6 тысяч человек

Участники акции на диктант пришли не только проверить свои знания, но вместе со всеми признаться в любви к чувашскому языку.

В этом году текст тотального диктанта по чувашскому языку составлен на основе произведений чувашского народного писателя Александра Артемьева.

Одновременно с началом акции в школах, вузах, диктант транслировался в прямом эфире Национального радио на волнах 105 fm и 72,41 УКВ, официальном сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии. Как отмечают организаторы акции, это сделано в целях расширения географии участников, чтобы диктант можно было писать дома, на работе, в школе – везде, где есть компьютер и Интернет. Затем участники должны были отправить свои работы на адрес электронной почты: totalnyi2018@yandex.ru.

По словам организаторов акции, итоги диктанта будут известны 3 мая.

Организаторами образовательной акции – Всечувашского диктанта – 2018 выступают Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский республиканский институт образования, газета «Хыпар», Чувашское национальное радио, Чувашское национальное телевидение, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГУ им. И.Н. Ульянова.