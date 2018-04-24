Чувашия вошла в число наиболее успешных регионов Россиии по индексу экономической активности

Институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» опубликован сводный индекс региональной экономической активности регионов России по данным за февраль 2018 г. Он включил в себя анализ динамики развития 5 секторов экономики: промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли, платных услуг населению.

В целом индекс экономической активности (РЭА) по России составил 65,1%. На таком уровне (выше 65%) РЭА не был с начала 2013 года.

В число наиболее успешных (РЭА = 100%) по итогам февраля 2018 г. вошли восемь регионов: Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордовия, Чувашия, Бурятия, Тюменская и Новосибирская области, Еврейская автономная область. Отмечается, что по этим регионам наблюдается рост во всех 5 секторах экономики.

В число самых проблемных (РЭА = 20%) в феврале попали пять регионов: Орловская и Волгоградская области, Республики Коми и Удмуртия, Хабаровский край.