Двойная «бронза» чемпионата России

В Казани прошли всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. В составе команды Приволжского федерального округа выступили три спортсмена из нашей республики: Полина Федорова, Анастасия Яковлева и Владислав Поляшов.

Владислав получил бронзовую медаль чемпионата России в личном многоборье среди мужчин, уступив Артуру Далалояну из Москвы и Давиду Белявскому из Ижевска. В мужском командном турнире гимнасты ПФО заняли третье место после сборных Москвы и Центрального федерального округа.

В женском турнире Полина Федорова также стала бронзовым призером. Полина смогла в упражнении на бревне опередить двукратную олимпийскую чемпионку Алию Мустафину, которая стала четвертой. Женская сборная округа по результатам всех упражнений заняла 4-е место турнира. По итогам чемпионата России сформируют сборную команду страны, которая будет готовиться к чемпионатам Европы и мира.