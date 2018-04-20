Чебоксарскую команду называют открытием первенства ВХЛ этого года

Спасибо за сезон, «Богатыри»!

В финале ХК «Чебоксары» играл с экс-чемпионом первенства ВХЛ ХК «Тамбов». После трех матчей счет в серии был 3:0. В среду у болельщиков еще оставалась надежда, что наши смогут одержать победу и вернуть интригу в серию. Именно с таким настроением в ледовом дворце «Чебоксары Арена» собрались рекордные 6 тысяч зрителей.

Но ни штурм ворот «волков», ни самоотверженная игра вратаря Дениса Мотошина не спасли чебоксарских богатырей от четвертого поражения. Надо сказать, что в этой встрече голкипер нашей команды порой один спасал матч. Было ощущение, что хоккеисты «Чебоксар» просто не знают, что делать, останавливались у синей линии и не шли дальше. И только Мотошин в рамке был надежен.

Спустя 51 минуту матча у зрителей, которые самоотверженно болели, поддерживали, гнали хоккеистов за голом и неоднократно пускали волну по залу, появилась надежда на чудо. Арсений Тарасов отыграл одну шайбу. Дальше начался непрекращающийся штурм ворот «Тамбова». Наши в два с половиной раза «перебросали» соперника. Но счет на табло остался неизменным — 1:2 не в пользу ХК «Чебоксары».

Особую атмосферу матчу создавало музыкальное сопровождение. Звукорежиссер включал то «Охоту на волков» Высоцкого, то — во время удаления соперников — хит 1990-х «Мальчик хочет в Тамбов». Досталось от болельщиков соперника и нашим хоккеистам. На трибунах, в тамбовской фан-зоне, появился неприятный баннер для ХК «Чебоксары». Как стало известно корреспонденту «СЧ», его привезли болельщики из Новочебоксарска, которые не могут смириться с закрытием команды «Сокол». Они же поддерживали ХК «Тамбов» во время матчей в столице республики.

Матч завершился, сопернику вручили кубок федерации, ХК «Чебоксары» — серебряные медали, а зрители еще долго не уходили из ледового дворца: поддерживали команду, которая подарила им столько незабываемых эмоций, заставила поверить в то, что в нашем городе может быть высокий хоккей.

По итогам четвертого матча финальной серии тренеры команд не стали проводить пресс-конференцию. Собравшиеся журналисты подумали поначалу, что тренер нашей команды расстроился и не хочет говорить о матче и серии в целом. Но, оказалось, перед началом игры от руководства ВХЛ пришло сообщение, что в случае победы «Тамбова» пресс-конференцию проводить не надо.

Фото geometria.ru

И в дни побед, и в дни поражений болельщики всегда поддерживали любимую команду!