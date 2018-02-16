Премия за профмастерство

С этого года победители и призеры международных и национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставники будут получать премию Главы республики.

На днях Михаил Игнатьев подписал соответствующий указ, согласно которому с 2018 года победителям международного чемпионата по профмастерству по стандартам «Ворлдскиллс» будет назначаться денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Обладатели второго места получат 80 тысяч, третьего — 60 тысяч.

Тех, кто завоюет «золото» в национальном чемпионате, ожидает премия в 50 тысяч рублей. Серебряные и бронзовые медалисты получат 40 и 30 тысяч рублей соответственно. Между тем за подготовку победителя национального состязания «Ворлдскиллс» наставнику полагается 25 тысяч рублей. 20 и 15 тысяч премиальных достанется педагогам, если их воспитанники станут призерами. В два раза больше получат преподаватели, чьи подопечные войдут в тройку лидеров на международном чемпионате.