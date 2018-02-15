Пополнился сияющий букет медалей

«Золото» завоевано в Москве

Чебоксарская компания «Букет Чувашии» старается не пропустить ни одной престижной выставки, как отечественной, так и зарубежной. И повсюду предприятию сопутствует успех.

В начале февраля ОАО «Букет Чувашии» в очередной раз приняло участие в крупнейшей в России и Восточной Европе ежегодной выставке «ПРОДЭКСПО», отражающей достижения пищевой индустрии. В конкурсной номинации «Лучший продукт» чебоксарское предприятие было удостоено нескольких золотых медалей.

В частности, «золото» завоевал квас «Букет Чувашии «Зимний». Это традиционный квас, отличающийся от аналогов более «плотным» вкусом, и поэтому как нельзя лучше подходящий для потребления в холодное время года. Говоря о традициях, можно отметить, что на Руси зимой частенько готовили блюда на квасной основе. В числе рецептов наших бабушек часто встречается такой вариант. Черную редьку протираем через крупную терку, лук репчатый нарезаем мелкими кубиками. По отдельности горками выкладываем их в тарелку, туда же — тертый хрен и квашеную капусту. Все это заливаем «Зимним» квасом, слегка присаливаем. На гарнир — горячая отварная или печеная картошка. Вот и готова не только вкуснейшая, но и питательная постная еда на основе кваса от «Букета Чувашии». А если в тарелку положить еще кусочки холодца, да к квасу добавить ложку подсолнечного масла, получится уже праздничное блюдо.

Заслужил «золотую» оценку на «ПРОДЭКСПО» и летний напиток от чувашских производителей — «Лимонад напиток солодовый «Ромашка-мята». Эта уникальная разработка не имеет аналогов на российском рынке. Напиток приготовлен на основе высококачественного солодового вара с добавлением натуральных экстрактов ромашки лекарственной и луговой мяты. Благодаря таким добавкам лимонад приобрел приятный аромат полевых трав и яркий, неповторимый вкус. Использование только натуральных и экологически чистых продуктов гарантирует качество напитка, который придется по душе любителям здорового питания. Солодовый лимонад с ромашкой и мятой должен стать настоящим хитом летнего сезона, уверены все, кто уже успел его попробовать.



Не остались без внимания и получили высокую оценку жюри и другие новинки марки «Букет Чувашии». И в общем, можно быть уверенными, что копилка наград компании будет постоянно пополняться. Предприятие нацелено на дальнейшие победы, красноречиво говорящие о высоком профессиональном уровне и добросовестной работе каждого сотрудника предприятия.

Реклама