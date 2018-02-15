Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии рассказал о проблемах в отрасли. Видео

Дороги счет любят

Транспорт и дорожное хозяйство критикуют все, кому не лень: и асфальт долго не держится, и убирают плохо, и добраться из района в район сложно. В минувшем году в республике отремонтировали и привели в нормативное состояние большое количество дорог. Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов рассказал журналистам на пресс-конференции о финансировании и о проблемах отрасли.

Про автотрассы

В этом году на ремонт и реконструкцию трасс и городских улиц в республике будет направлено чуть более 5 миллиардов рублей. Из них почти полтора миллиарда по программе «Безопасные и качественные дороги». Данные средства потратят на 75 объектов, отремонтируют 143 километра автотрасс. Только в Чебоксарском районе на эти цели направят 250 миллионов рублей. В столице республики 730 миллионов рублей направят на ремонт 12 участков дорог протяженностью 30 километров. Как отметил министр, такие работы решают две задачи — улучшить качество полотна и снизить количество аварий на отремонтированных участках.

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В 2017 году в России 37 регионов получили средства на ремонт и реконструкцию в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». В Чебоксарской агломерации, в которую входят Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский и Моргаушский районы, в 2017 году проведены масштабные работы — отремонтировано 95 километров автомобильных дорог.

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Еще один источник финансирования — федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». «Финансирование серьезное, общая сумма почти 700 миллионов рублей. Мы будем строить дороги к социально значимым объектам: сельским клубам, школам, ФАПам. По своей республиканской программе на строительство дорог направим значительную сумму», — рассказал Владимир Иванов. Кроме того, по программе стимулирования строительства жилья в Чувашии на дороги в трех новых микрорайонах столицы будет направлено более 600 миллионов рублей. Более полумиллиарда рублей будет выделено на ремонт улиц в муниципалитетах республики.

Про транспорт

Головная боль министерства — работа «Чувашавтотранса». Сейчас на предприятии введена процедура наблюдения. Министр надеется, что до лета удастся определить, где организация теряет средства. В конце прошлого года, по словам Владимира Иванова, удалось создать централизованную бухгалтерию, погасить задолженность по заработной плате, все закупки проводятся на конкурсной основе. Кроме того, все автобусы перешли на более качественное топливо, следовательно, сократилось количество поломок двигателей.

«Предприятие выполняет важную социальную роль, обеспечивая перевозки в отдаленные населенные пункты с низким пассажиропотоком, по убыточным маршрутам», — напомнил министр. И, что важно накануне дачного сезона, заверил — несмотря на серьезное недофинансирование, «Чувашавтотранс» продолжит перевозку льготников до садовых участков.

Также оптимизация в прошлом году коснулась Чебоксарского троллейбусного управления. Предприятие получило поддержку из бюджета столицы республики, выделены средства на погашение задолженности по электроэнергии. Но нужны средства на текущие расходы и закупку новой техники. Если Чебоксарское троллейбусное управление удастся вывести из кризиса, то этот опыт будет распространен и на подобное проблемное предприятие в Новочебоксарске.

«Никакую революцию мы не планируем, сегодня действующая система направлена на доставку пассажира практически из любого населенного пункта. Изменения коснутся пригородных маршрутов, которые заезжают в Чебоксары. Их конечными остановочными пунктами должны стать пригородные автовокзалы», — ответил министр на вопрос об оптимизации транспортной сети в Чебоксарах.

Про торги

В этом году Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует провести торги по дорожным объектам в марте-апреле, чтобы уже в начале сезона стартовал ремонт. И запланированные работы не проводились глубокой осенью, а асфальт не укладывался чуть ли не в снег.

Министр также отметил, что по всем объектам будет вестись серьезный контроль качества. В прошлом году были выписаны большие штрафы подрядным организациям, которые сорвали график или не соблюдали технологию. В бюджет уже поступили 18 миллионов рублей от таких горе-работников.

Фото dorogi-onf.ru

В Чебоксарской агломерации отремонтировано 95 км дорог. В 2018 году обновят еще 143 км.

Кстати

Ощутимый рост в сфере дорожного строительства в России и в Чувашии в частности наметился буквально несколько лет назад. После ряда поручений Президента России за дорожную отрасль взялись всерьез. В нашей республике за 2012-2017 годы отремонтировано 1156 км республиканских дорог. Построено 220 км новых дорог. С финансами ситуация все лучше. В нынешнем, как и в прошлом, году средства Дорожного фонда составят более 5 млрд рублей — в разы больше, чем в предыдущие годы. Такое увеличение стало возможным благодаря существенной федеральной помощи, а также новому порядку формирования Дорожного фонда.

К подрядчикам предъявляются жесткие требования по качеству, гарантийные сроки на капитально отремонтированные дороги составляют от пяти лет. Федеральный центр, видя эффективность освоения средств властями Чувашии, готов дальше оказывать и даже наращивать помощь республике. Так что поручения Президента России в сфере дорожного строительства выполняются.

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ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России:

«Совершенствование дорожной сети, ее модернизация являются одним из наших стратегических приоритетов».