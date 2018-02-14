Тринадцатого февраля в Чебоксарской детской школе искусств №1 состоялся, ставший уже традиционным, концерт студентов Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова, который прошёл в рамках профориентационного проекта «Музыка нас сдружила».

Инициаторами и авторами проекта выступили преподаватели струнно-народных отделений детских музыкальных школ и школ искусств города Чебоксары.

На уютной школьной сцене школы искусств №1 выступили студенты второго, третьего и четвёртого курсов, класс преподавателей Л.В. Крупновой – заслуженного работника культуры Чувашской Республики,

Е.А. Васильевой и концертмейстера Л.Ш. Салиховой.

Тёплыми аплодисментами встретила публика виртуозное выступление Андрея Герасимова. Музыкальный инструмент – домра в его руках то рассыпалась звуками сложных технических пассажей, то замирала чистым, почти хрустальным звучанием. Разнохарактерные пьесы были сыграны на одном дыхании и совсем не утомили сидящих в зале детей. Мастерски, профессионально прошло выступление молодых гитаристов: Андрея Самылкина и Наталии Александровой, выступивших как соло, так и ансамблем.

Исполнение лирических песен приятно удивило и порадовало всех присутствующих. Под мелодичный аккомпанемент гитар и домры преподаватель Е.А. Васильева эмоционально исполнила песню «Зелёный дол» в обработке В. Харисова и известную песню «Лишь сейчас я вижу свет» из мультфильма «Рапунцель».

Для Андрея Герасимова и Андрея Самылкина выступление на сцене ЧДШИ № 1 вызывало особые чувства и приятные воспоминания, ведь совсем недавно они были учащимися именно этой школы и за них волновались и переживали преподаватели И.Н. Захарова и Т. И. Кошкина.

Приятные слова благодарности и общая фотография на память стали хорошим завершением творческой встречи и добрым знаком того, что проект «Музыка нас сдружила» ещё долго будет осуществлять важную и нужную цель преемственности обучения «Школа» – «Училище» — «Вуз».