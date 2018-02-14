17 февраля пройдет московская «Чапаевская лыжня»

Как сообщают в Полпредстве Чувашии, 17 февраля 2018 года в Парке культуры и отдыха «Сокольники» состоится третья московская «Чапаевская лыжня». По традиции она посвящена легендарному военачальнику, кавалеру 4 Георгиевских крестов и Георгиевской медали, командиру знаменитой 25-й стрелковой дивизии Василию Ивановичу Чапаеву.

Сбор участников в 11:00. Начало состязаний — в 11:30. Участников кросса и зрителей будут ждать в парке «Сокольники» на 3-м Лучевом просеке.

Заявки в электронном виде принимаются строго до 17 часов 16 февраля 2018 года в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации по телефону +7 (495) 953-21-59 и на электронную почту polprchuv@col.ru. В электронной заявке участнику необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, количество полных лет.

Дополнительный прием заявок св парке «Сокольники» прекращается за 20 минут до начала соревнований.