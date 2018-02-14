Парк станет «изюминкой» города. Видео

А проголосовать людям будет проще

По итогам рабочего визита в Чувашию полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Глава республики Михаил Игнатьев ответили на вопросы журналистов СМИ республики.

Касаясь оценки готовности Чувашии к предстоящим выборам, Михаил Бабич напомнил, что в этом году принят ряд изменений в избирательное законодательство, которые позволят людям голосовать по месту фактического нахождения.

«Есть большое количество людей, которым, из-за того, что они проживают в одном месте, а зарегистрированы в другом, очень неудобно для голосования ехать в другой город или другой регион, — заметил полпред. – Процедура, которая позволяет с 31 января этого года получить соответствующее открепление либо через МФЦ, либо через портал госуслуг, либо через территориальную участковую избирательную комиссию, намного упрощает для человека возможность проголосовать независимо от места его нахождения».

Михаил Бабич сообщил, что в ходе рабочего визита были обсуждены все аспекты подготовки избирательной кампании в республике, включая вопросы безопасности, создания комфортных условий на избирательных участках. «Необходимо создать все условия, чтобы люди пришли проголосовать за своего кандидата в Президенты России, зная, что они в безопасности и с пониманием того, что это, действительно, праздничный день», — подчеркнул он.

Подводя итоги осмотра строительства Чувашского кадетского корпуса, Михаил Бабич отметил, что хотя вначале на организационном этапе возведения объекта были определенные трудности, в рабочем порядке все они разрешены. И поблагодарил Главу Чувашии Михаила Игнатьева за то, что тот держит вопрос строительства под личным контролем, акцентировав внимание, что к 1 сентября 2018 года объект будет завершен.

Поддержал полпред и инициативу республиканских властей включить благоустройство территории за кадетским корпусом в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», инициированную руководителем страны Владимиром Путиным, выразив надежду, что новый парк в ближайшие годы станет «изюминкой» Чебоксар. Михаил Бабич заверил, кто качество образования в Чувашском кадетском корпусе будет на самом высоком уровне, и его выпускники смогут поступать как в высшие военные учебные заведения, так и в гражданские вузы.

Журналисты также поинтересовались у Главы Чувашии, как осваиваются средства, выделенные из резервного фонда Президента России на ремонт поликлиники республиканской детской клинической больницы. Михаил Игнатьев проинформировал, что сегодня подрядчики выполняют работы согласно графику. В марте этого года капитальный ремонт поликлиники будет закончен. В целом же, отметил руководитель региона, республика получила из резервного фонда Президента России 114 млн рублей, благодаря чему удалось отремонтировать учреждения образования, здравоохранения, социальной сферы.

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