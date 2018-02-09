Какой же вы борец с коррупцией?

Если не платите налоги

Недавно в Моргаушском районе состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости. Рассматривает эта комиссия и вопросы задолженности по налогам.

Так, начальник инспекции ФНС № 8 Владимир Андреев обратил внимание собравшихся на рост в районе задолженности физлиц. К примеру, по земельному налогу увеличение составило 28%, налогу на имущество — 33,4%, транспортному налогу — 17,3% (на 1 января 2018 года в сравнении с аналогичным периодом пошлого года). Общая сумма задолженности физических лиц в местный бюджет превышает 6 млн рублей.

Как с этим бороться, как исправить ситуацию? Вопрос остро стоит перед всеми районами и городами республики. Органы местного самоуправления используют все средства, в том числе и средства массовой информации. И в своих публикациях главы администраций не просто используют заезженную фразу про «Заплати налоги и спи спокойно», а разъясняют, что «речь идет о деньгах, которые направлены на социальную защиту жителей района: оказание медицинской помощи, пенсионные накопления, обеспечение детских садов, школ, домов культуры, дороги и другие важные нужды».

Но если в других районах на борьбу со злостными неплательщиками призывают всю прессу, то в Моргаушском районе чиновники с просьбой помочь в двери одной газеты точно не постучатся. А дело в том, что ее редактор, предприниматель Эдуард Мочалов, по словам судебных приставов, сам находится в списке должников.

Как выяснилось, его долги по налогам, пенсионным взносам и страховым начислениям составляли почти полмиллиона рублей. Несмотря на то, что встречает комиссию Эдуард на пороге собственного действующего магазина (по крайней мере, именно его продавщицы называют хозяином), прилавки которого полны товаров, мужчина заявляет, что платить ему просто нечем. «У меня вообще ничего нет, в кармане ни рубля, да и почему, собственно, я за все это должен платить?»

Довод, конечно, странный. По муниципальным дорогам в магазин Эдуарда Мочалова привозят продукты, которые он перепродает местным жителям, на него работают люди, которым необходимо не только вовремя получать зарплату, но и быть уверенными в том, что свои пенсии они также будут получать в полном объеме. Тем более странно все это слышать от человека, считающего себя борцом с коррупцией — защитником интересов простого народа.

Так о себе говорит сам Эдуард Мочалов, однако делает все как раз наоборот. Как можно бороться с коррупцией и самому быть фигурантом 38 административных дел? Именно столько числится в его «послужном» списке на сайте службы судебных приставов. Среди них легко найти долги по налогам на доходы, страховым взносам, транспортному налогу и другие.

Вот и получается, что «антикоррупционера» пристыдить приходит целая комиссия, в которой состоят его же земляки, те, вместе с кем он должен, но почему-то не хочет делать свой родной район еще лучше и краше.

Как результат работы этой комиссии — обещание расплатиться с долгами к середине марта (срок обозначил сам Мочалов). Как говорится, «мужик сказал — мужик сделал». Первая часть крылатого выражения выполнена. Сбудется ли вторая, покажет время…

Виктор Прохоров

Зайти в редакцию газеты Мочалова членам межведомственной комиссии не удалось, сообщают корреспонденты НТРК Чувашии. Говорить с должником пришлось прямо у прилавка магазина.

КОММЕНТАРИЙ

Мария КУДРЯШОВА, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Чувашской Республике:

«На принудительном исполнении в Моргаушском районном отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении Мочалова Эдуарда Валерьевича. Судебными приставами направлен запрос в регистрирующие органы, проведена проверка имущественного положения должника. Однако указанные мероприятия к положительным результатам не привели. Судебным приставом-исполнителем Мочалов неоднократно привлекался к административной ответственности, но указанные меры не повлияли на то, чтобы должник исполнил решение суда. В последующем в отношении Мочалова было возбуждено уголовное дело по статье 315 Уголовного кодекса. В настоящее время проводится проверка Следственного комитета. После предъявления должнику обвинительного акта материалы уголовного дела будут направлены в суд».