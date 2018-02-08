Финансовая опора села

Реализация планов дальнейшего партнерства, направленного на развитие Чувашии, стала ключевой темой обсуждения во время вчерашней рабочей встречи Главы республики Михаила Игнатьева с заместителем председателя правления Россельхозбанка Оксаной Лут.

Глава республики выразил признательность руководству банка за эффективное взаимовыгодное сотрудничество. В феврале 2014 года между Кабинетом Министров Чувашии и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» было подписано Соглашение о взаимодействии в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Михаил Игнатьев также сообщил, что с начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, личные подсобные хозяйства республики привлекли 26 млрд рублей кредитных ресурсов от различных банков.

Немалая доля кредитов, выданных сельчанам, предоставлена Россельхозбанком. Руководитель региона особо отметил, что значительный спрос на кредиты со стороны аграриев объясняется высоким уровнем государственной поддержки.

«Эта поддержка стала большим подспорьем для селян, способствовала снижению издержек, повышению культуры производства и механизации ручного труда в личных подсобных хозяйствах», — заметил он.

Оксана Лут рассказала, что клиентами Чувашского регионального филиала банка являются не только аграрии, но и предприятия электротехнического кластера, дорожно-строительной отрасли и других секторов экономики. «В настоящее время мы гордимся своим участием в реализации строительства мощного тепличного комплекса «Новочебоксарский» с бюджетом более 6 миллиардов рублей», — подчеркнула она. В рамках этого соглашения будет построен высокотехнологичный тепличный комплекс пятого поколения с объемом производства более 19 тысяч тонн овощей в год.

Михаил Игнатьев отметил: за прошедшее время Россельхозбанк вложил в экономику Чувашии более 63 миллиардов рублей, более 70 процентов из них — в агропромышленный комплекс. А новый крупный тепличный проект станет одним из самых современных на овощном рынке страны.

Глава Чувашии сообщил, что республика будет содействовать реализации проекта и открытию первой очереди комплекса уже осенью текущего года.