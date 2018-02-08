Главный пост страны: восемь претендентов

Активная молодежь — за выражение гражданской позиции

Несколько ребят, проявивших себя в спорте, туризме, волонтерстве, школьном и студенческом движениях объявили журналистам о создании молодежного движения в поддержку Владимира Путина.

Символично, что это произошло 6 февраля — в тот день, когда ЦИК зарегистрировала его кандидатом в Президенты по итогам проверки подписных листов.

Лидеры общественных молодежных движений говорили прежде всего о том, что их кандидат поддерживает спорт и волонтерство, науку, образование и молодежь в целом, а в последние годы у юных появилось много возможностей самореализации. В том числе благодаря грантовой поддержке. Среди важных слов нашлось время для смеха и шуток, было видно, что говорят ребята абсолютно искренне.

Координатор ассоциации студенческих спортивных клубов России в Чувашии Никита Солдатов подчеркнул: он студент-бюджетник. И это здорово, отметил он, что больше половины учащихся вузов также имеют возможность обучаться бесплатно, «за это я благодарен руководству нашей Родины».

«Молодежь едина. Мы хотим показать, что не стоим на месте, а стремимся расти вперед. Для этого стране нужен хороший руководитель», — высказала свое мнение региональный координатор общественного движения волонтеров-медиков Ольга Брагина.

На вопрос: «А зачем вообще идти на выборы?», молодые люди ответили, что нужно выразить свою гражданскую позицию. «Если каждый из нас будет считать, что все предопределено, неизвестно, что будет завтра», — почти возмущенно высказались ребята. И напоследок пригласили присоединиться к своему движению, например, вступить в группу поддержки их кандидата в одной из соцсетей.

…Всего вместе с Путиным этап сбора подписей преодолели шестеро. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова, успешно прошли проверку подписей пятеро выдвиженцев от непарламентских партий — Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

Повторная проверка не объявлена ни для кого. А значит, для их официальной регистрации кандидатами в Президенты объективных препятствий нет. Осталось дождаться решения ЦИК.

Между тем в Чувашии пока замечена активность лишь еще двух кандидатов: кроме билбордов в поддержку Владимира Путина на улицах появилась наружная реклама Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ). Этим двум выдвиженцам от думских партий собирать подписи не пришлось (таково законодательство) — сейчас вместе с ними на главную должность в стране претендуют восемь человек.