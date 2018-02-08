Десять детей на двоих

КАНАШСКИЙ РАЙОН. 100 лет исполнилось на днях старейшей жительнице села Ухманы Анне Никитиной.

Несмотря на солидный возраст, Анна Никитична помнит, как осталась одна с ребенком на руках, проводив на фронт мужа, которому не суждено было вернуться. Как вместе с сельчанками работала в поле — пахала, сеяла, убирала. В сорокаградусный мороз долбила мерзлую землю тяжелым ломом и рыла окопы, работала на заготовке дров. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны труженица тыла награждена медалью.

Всю жизнь Анна Никитина проработала в колхозе, была и телятницей, и помощником бригадира. Вместе с участником войны Ильей Федоровичем — отцом шестерых детей — создала новую семью, подарив мужу еще троих ребятишек. Так что всего супруги вырастили и воспитали 10 детей. Ну а сколько у долгожительницы внуков, правнуков и праправнуков, она уже и со счета сбилась. Но для каждого всегда найдет время, чтобы выслушать и дать мудрый совет.

Фото gorodkanash.ru

На вопрос о секрете долголетия Анна Никитина пожимает плечами. «Главное, трудиться и достойно растить детей», — говорит она.