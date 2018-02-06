Под натиском снегопада

Дороги, может быть, и выдержали, а дворы — нет

Сразу 12 муниципальных образований республики пострадали в минувшие выходные дни от перебоев с подачей электроэнергии из-за сильного снегопада. В большинстве из них она восстановлена, но в пяти районах на начало вчерашнего дня без электричества оставались почти 8350 человек. Больше всего — в Комсомольском и Аликовском районах. Об этом сообщил в начале вчерашней еженедельной правительственной планерки Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

По данным Минстроя Чувашии, наибольший урон стихийное бедствие нанесло населенным пунктам в Моргаушском районе. В восьмом часу воскресного вечера произошел обрыв грозозащитного троса, что привело к замыканию и отключению двух высоковольтных линий: Катраси — Моргауши и Моргауши — Кукшумы. Это вызвало временное прекращение электроснабжения 62 трансформаторных подстанций в 18 населенных пунктах. Без света оказались 35 социальных объектов, 6782 человека. Оперативно прибыли аварийные бригады, потребители были подключены к электричеству по резервной линии. К 6 часам утра аварию устранили.

А вот в Канашском районе, по вчерашним сообщениям ГКЧС Чувашии, без электричества оставались 11 населенных пунктов (около 780 домовладений и 1500 человек).

Всего же с пяти часов вечера 4 февраля на территории республики зафиксирована 131 аварийная ситуация с нарушением электроснабжения во всех населенных пунктах республики, кроме Чебоксар, Новочебоксарска, Урмарского и Янтиковского районов. Хотя и в столице Чувашии многие горожане заметили в воскресенье вечером «мерцание» электрических ламп, на улицах гасли фонари, в некоторых домах были перебои с подачей воды.

90 населенных пунктов Чувашии оказались из-за непогоды обесточенными.

Глава республиканского ГКЧС Вениамин Петров сообщил о том, что органы власти на местах работали в режиме повышенной готовности. В Канашском районе усилена бригада ремонтников-энергетиков с тем, чтобы быстрее восстановить подачу электричества.

На планерке было обращено внимание министров на то, какие дополнительные меры необходимо предпринять для устранения последствий непогоды, в том числе прошедшего кое-где ледяного дождя, повалившего деревья. В некоторых местах используются дизельные генераторы.

Сильно осложнилась обстановка на дорогах и транспорте. Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Павлов, в чебоксарском аэропорту в воскресенье из-за сильного ветра был отменен рейс в Москву.

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КСТАТИ

В Москве, где в минувшие выходные выпало рекордное количество осадков, из-за снежного бурана начальным классам разрешили не идти в школу. К слову, и в районах Чувашии из-за метели и заносов на дорогах не все школьные автобусы смогли добраться до детей и отвезти их на занятия в школу. Главы районных администраций посчитали, что в таком случае до расчистки дорог детям целесообразнее оставаться дома.

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К обеду на фирменный поезд «Чебоксары — Москва» оставался только один билет в СВ, но вскоре и его купили — другого безопасного пути в столицу было уже не найти. Техника на автомагистралях работает круглосуточно. Всего занято 245 единиц, используются противогололедные материалы. Глава республики не в первый раз обратил внимание на качество этих смесей, которое оставляет желать лучшего. А также на необходимость привлечения дополнительной техники из других организаций.

Михаил Игнатьев призвал не расслабляться, так как погодные условия могут осложниться. «Все службы должны находиться в полной готовности, — сказал он. — В такой обстановке нельзя перекладывать на кого-то свою ответственность».

О ситуации в Чебоксарах и Новочебоксарске доложили главы горадминистраций Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова. Было высказано пожелание частным автовладельцам воздержаться от поездок по городу, ведь скопление машин на парковках осложняет работу снегоуборочной техники.

Между тем чебоксарцы в течение дня сообщали в редакцию «СЧ», что если на центральных городских дорогах техника и работала, во дворах с утра ее не было ни слышно, ни видно. Мамы с детьми с трудом добирались до детских садов и поликлиник, волоча застревавшие в сугробах санки и коляски. Конечно, снег убирали дворники, но в основном женщины и в одиночку. Вязли в занесенной снегом автомобильной колее машины со «срочными» пассажирками на борту возле 5-го роддома. Возмущены были люди и «неблагородным поведением» некоторых служб такси, в часы пик резко взвинтивших цену на свои услуги.

Однако многие отнеслись к снегопаду как к общей проблеме. Так, студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа в помощь дворникам добровольно вышли на расчистку снега от сквера Чапаева до улицы Привокзальной. Учащиеся Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий помогли очистить тротуар по улице Хузангая. Разгребать сугробы на прилегающих территориях вышли и сотрудники столичных учреждений культуры.

Вячеслав Крылов,

Елена Тры

Фото Олега Мальцева

Снегопад в Чебоксарах шел почти весь день, техника работала «до победного».

К концу вчерашнего дня сугробы в Чувашии выросли в среднем на 15-20 сантиметров.

7 социальных объектов (в основном школы и фельдшерско-акушерские пункты, которые продолжают свою работу в условиях светового дня) остались без электроэнергии. На всех отключенных линиях электропередачи идут восстановительные работы.

60 жителей четырех двухэтажных домов, школа искусств и детский сад в Козловке остались вчера без тепла. Из-за нестабильной работы системы электроснабжения в условиях непогоды лопнула труба, что привело к отключению котельной.

Данные Минстроя Чувашии к 15.00 5 февраля

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ДОСЛОВНО

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ, автор проекта «Погода 21»:

— В ближайшее время интенсивность осадков начнет уменьшаться. В первую очередь снег прекратится в юго-западных районах Чувашии. Зона осадков уйдет на северо-восток. Одновременно утихнет и ветер. Со вторника погоду в Поволжье начнет определять гребень сибирского антициклона, который установит солнечную и морозную погоду. Температура воздуха понизится до 12-17 градусов. В середине недели по ночам ожидается ниже минус 20. И такая погода простоит около двух недель. А значит, там, где коммунальные службы не успеют расчистить снег, автомобильная колея может превратиться в замерзший монолит и станет еще более труднопроходимой.