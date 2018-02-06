Банк России выпускает памятную монету к юбилею Владимира Высоцкого, сообщается на сайте Центробанка.

Памятная серебряная монета номиналом 25 рублей выходит к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен. На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа — годы жизни: 1938–1980. Вверху по окружности — надпись «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ».

Планируется, что в этом году будет выпущена еще одна монета, посвященная Владимиру Высоцкому, «Поэт, актер В.С. Высоцкий» в серии «Выдающиеся личности России». Она также будет изготовлена из серебра, ее номинал составит 2 рубля.