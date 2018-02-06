Центробанк возвращает деньги Татфондбанку

Банк России признал, что незаконно, в обход картотеки, забрал у обанкротившегося Татфондбанка часть денег. Первые 58 млн рублей Центробанк уже вернул в кассу в добровольном порядке, сообщает портал Бизнес-Online.

Как выяснилось, из «горящего дома», то есть из лопнувшего Татфондбанка, свои деньги якобы спасал и Центробанк — забирал кредиты досрочно. Хотя по закону не имел на это никакого права. ЦБ является кредитором третьей очереди, а значит, сначала должен был пропустить перед собой простых вкладчиков. Агентство страхования вкладов подало на Центробанк в суд. Всего он должен вернуть более 15 миллиардов с копейками в конкурсную массу обанкротившегося банка.

В Чувашии, по данным СМИ, вкладчиков Татфондабанка было около 12 тыс. человек.