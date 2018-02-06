Кубок Чувашии по спортивной ходьбе определил сильнейших

На соревнования приехали спортсмены из Аликовского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Чебоксарского, Ядринского, Янтиковского районов и города Чебоксары. Старты прошли в минувшие выходные в легкоатлетическом манеже республиканской школы олимпийского резерва №3 в Новочебоксарске.

В закрытых помещениях одна из самых длинных дистанций у мужчин и женщин – 10 километров. Для победы нужно пройти 50 кругов по манежу. Быстрее всех это сделали Наталия Кошкина и Роман Георгиев.

Юниоры, юноши и девушки состязались на дистанциях 3, 5 и 10 км. В своих возрастных группах лучшие результаты показали Екатерина Малькова, Виталий Матвеев, Аэлита Яронгова, Николай Лалыкин, Стелла Абдулкина, Александр Ижендеев, Лилия Степанова и Алексей Васильев.

Первый этап Кубка Чувашии для спортсменов стал контрольным. 17 лучших скороходов войдут в сборную республики и будут защищать честь Чувашии на зимнем чемпионате и первенстве России по спортивной ходьбе. Соревнования пройдут в Сочи 18 и 19 февраля.